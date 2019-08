Sturgeon: Corbyn será corresponsable junto a Johnson de un "brexit" abrupto

Edimburgo (Reino Unido) / (EuroEFE).- La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, afirmó este martes que si el Reino Unido abandona la Unión Europea (UE) sin ningún tipo de acuerdo el próximo 31 de octubre, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, "tendrá casi tanta responsabilidad" como el Gobierno británico.



En una entrevista con The Guardian, la también líder del Partido Nacionalista Escocés (SNP) dijo que ve complicado aliarse con los laboristas, primeros de la oposición, para "formar una coalición formal" en caso de unas elecciones generales en el Reino Unido.



"Siempre hemos querido ser parte de una alternativa progresista a un Gobierno conservador. Ese sigue siendo el caso", indicó Sturgeon, que no obstante precisó que no es "una gran admiradora de Jeremy Corbyn".



"En especial, tengo en mente su falta de liderazgo en relación al 'brexit'... por tanto, si nos enfrentamos a un no acuerdo, tendrá casi tanta responsabilidad como (la antigua primera ministra conservadora) Theresa May o (el actual jefe del Ejecutivo) Boris Johnson", afirmó.



Sturgeon, que se reunió con el conservador Johnson la semana pasada en su residencia oficial de Edimburgo, contó que le planteó su deseo de que Escocia celebre un segundo referéndum de independencia y destacó que el "premier" no pasó "su momento más cómodo".



"No tenía mucha respuesta. Puede defender la unión y oponerse a la independencia, eso es completamente legítimo", apuntó, y agregó que al plantearle ella que mantuviesen un encuentro televisivo, la reunión llegó a su fin.

Johnson quiere que Reino Unido abandone la UE en octubre

"Sugerí que podríamos hacer un debate en directo por televisión, momento en el cual él decidió que era hora de irnos o sus asesores lo decidieron", aseguró.



Sturgeon ha manifestado su intención de impulsar un nuevo referéndum de independencia antes de las próximas elecciones escocesas previstas para 2021 y ha señalado finales del año próximo como el momento adecuado, aduciendo el voto mayoritario en contra de abandonar la UE que se produjo en Escocia.



La región ya celebró una consulta en 2014 en la que el 55 % rechazó la separación del resto del Reino Unido, pero la victoria del "brexit" en 2016 ha reabierto este debate.



Johnson se ha mostrado decidido a que el país abandone el bloque común en la fecha prevista del 31 de octubre, aunque esto implique hacerlo sin ningún tratado bilateral, y ha reiterado su negativa a que el Parlamento escocés pueda recibir los poderes que necesita para convocar un nuevo plebiscito sobre la independencia.



La Cámara regional ya tramita su propia ley para permitir la celebración de una consulta y, según Sturgeon, será al final del proceso cuando solicitará formalmente a Londres su permiso.



"Tenemos una legislación que está en el Parlamento escocés que es necesaria para un referéndum en ese plazo. Cuando lleguemos al punto final de esa legislación, tendremos esa discusión con el Gobierno del Reino Unido sobre la transferencia de poderes", apuntó.

