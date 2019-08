La UE movilizará 60 millones para implementar el Acuerdo de Paz en Mozambique

Maputo (EuroEFE).- Tras dos intentos fallidos en los últimos 44 años de historia como país, el presidente de Mozambique, Filipe Nyusi, y el líder de la opositora Resistencia Nacional Mozambiqueña (Renamo), Ossufo Momade, firmaron este martes un “histórico” acuerdo de paz y Reconciliación que contará con una ayuda de 60 millones de euros que la Unión Europea (UE) ha desbloqueado para su implementación.

La alta representante en funciones de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, presente en el acto de rúbrica, consideró que en "un mundo lleno de conflictos, en un mundo donde todo va en la dirección errada, Mozambique nos da esperanza".

Proud to be in Maputo today to witness the signature of the #peace agreement in #Mozambique ! The #EU will support its implementation with 60M€ to finance projects across the country pic.twitter.com/ymDUQxNOuS