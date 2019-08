La UE rechaza las medidas extraterritoriales de EEUU sobre Venezuela

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) ha recordado este miércoles a Estados Unidos que está en contra de la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas como las que acaba de imponer ese país a Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impuesto un bloqueo total a los bienes estatales del Gobierno de Venezuela en territorio estadounidense, en un nuevo paso en el intento de deponer a Nicolás Maduro como mandatario. Su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, ha afirmado en Lima que "o haces negocios con Venezuela o haces negocios con EEUU".

"Nuestra posición es conocida, nos oponemos a la aplicación extraterritorial de medidas unilaterales", indicó durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea el portavoz comunitario Carlos Martín Ruiz de Gordejuela. Otra portavoz, Annika Breidthardt, dijo que se estaba "analizando en detalle el alcance e implicaciones.

With this E.O., all those individuals that continue to support Maduro must make a choice. Stick with a sinking dictatorship or move toward the right side of history! https://t.co/lnJFDNM6c3