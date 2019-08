Mientras se reúne con la sociedad civil, Sánchez intenta que España tenga un "gobierno progresista"

Palma, Madrid (EuroEFE).- El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles que "no tira la toalla" a la hora de buscar un acuerdo con Unidas Podemos (UP) para que haya un gobierno progresista, pero ha confesado que la desconfianza con su líder, Pablo Iglesias, "continúa" y es "recíproca". Mientras tanto, Sánchez continúa reuniéndose con sectores de la sociedad civil, que le reclama un Ejecutivo estable que empiece a trabajar en la resolución de problemas. Para el gobierno en funciones, el objetivo de estas reuniones es "actualizar" el programa de gobierno "progresista y de izquierdas"

Sánchez ha expresado sus recelos hacia Iglesias después de mantener en Palma de Mallorca el tradicional despacho con el rey Felipe VI, después de que el jefe del Estado dijera el pasado domingo que es mejor buscar una solución al bloqueo político que convocar de nuevo elecciones.

A pesar de la investidura fallida, el líder del PSOE ha enfatizado que "hay muchas fórmulas" para poder entenderse con UP a la hora de materializar un gobierno de izquierdas, pero ha insistido en descartar uno de coalición.

"No tiro la toalla, pero saco una lectura crítica de lo que ocurrió" el pasado 25 de julio cuando UP votó en contra de la investidura, ha dicho Sánchez en la comparecencia ante los medios.

El principal escollo, ha subrayado, son los recelos entre ambos partidos y sus líderes: "De tantas veces decir que desconfía del PSOE, he acabado por desconfiar yo también de las posiciones de Iglesias y de Unidas Podemos".

"Es recíproca esa desconfianza, máxime cuando esa investidura falló", ha remachado.

Según Sánchez, esa desconfianza "continúa" porque "no ha habido una rectificación" de los dirigentes de la formación morada, que siguen apostando por "un gobierno de compartimentación, más que de coalición".

Entre las alternativas para formar gobierno, ha apuntado que además de la vía portuguesa o danesa, podrían pasar por un acuerdo de investidura o de legislatura, pero "partiendo de cero" y teniendo como base "un programa abierto para una propuesta política progresista común".

Después de tres meses de bloqueo, Sánchez ha elogiado el "acierto" de Felipe VI en su mensaje de animar a los partidos a buscar una salida porque "los españoles no se merecen volver a ir a elecciones".

Para el líder socialista, "las tres fuerzas que tienen la llave para desbloquear la situación" son Unidas Podemos, el Partido Popular y Ciudadanos, a las que ha instado a facilitar un nuevo gobierno que no dependa de los independentistas catalanes.

"No hay alternativa que no pase por un gobierno progresista. Aquellas fuerzas que plantean otras opciones y que dicen que no van a apoyar, ni facilitar la investidura de un gobierno del PSOE están abocando al país a la repetición electoral. Es una tremenda irresponsabilidad", ha advertido Sánchez, en alusión también a la propuesta del los populares de buscar otro candidato.

Sánchez aboga por "algunas transformaciones y reformas" para crear empleo

Pedro Sánchez ha restado importancia este miércoles a la "moderación" del ritmo de crecimiento económico, si bien ha considerado necesarias "algunas transformaciones y reformas" para intensificar, en particular, la generación de empleo. A pesar de que "es cierto que existe una moderación" en el crecimiento de la economía, Sánchez ha remarcado que los últimos datos son "francamente positivos" y ponen de relieve que España crece por encima de la media de los países de la UE.

No obstante, ha admitido que habría que acometer varias reformas para acelerar la generación de empleo ante la elevada tasa de paro que sigue teniendo España, en torno al 14 por ciento. "Es cierto que no podemos fiar la buena marcha de la economía y del ritmo de creación de empleo al propio ciclo económico, sino que tenemos que hacer algunas transformaciones y reformas en el país para intensificar la creación de empleo", ha sostenido Sánchez.

Podemos insta a Sánchez a "trabajarse los apoyos" y no buscar excusas

El secretario de Acción de Gobierno de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha instado al presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, a "trabajarse los apoyos" para la investidura y "dejar de buscar excusas" para el acuerdo con Ciudadanos o convocar unas nuevas elecciones. En un mensaje en su cuenta de Twitter, ha considerado que la "desconfianza" con Unidas Podemos que ha lamentado Sánchez no es más que la "enésima excusa" para seguir buscando el acuerdo con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, o "llevarnos a elecciones".

Lamenta, a su vez, la desconfianza que dice tener Sánchez "en quien le hizo presidente y con quien pactó los presupuestos más sociales de la democracia". "Sánchez debería hacer los deberes, trabajarse los apoyos y dejar de buscar excusas", concluye Echenique, en su tuit, que va a acompañado de una noticia sobre la comparecencia de Sánchez en el Palacio de Marivent.

García Egea: "Pedro Sánchez es un problema para la estabilidad de España"

El secretario General del PP, Teodoro García Egea, ha señalado este miércoles que Pedro Sánchez "es un problema" para la estabilidad de España y ha opinado que "entre reunión y reunión improductiva, debería poner una solución" para la formación del Gobierno. En declaraciones a los medios de comunicación en El Puerto de Santa María (Cádiz), García Ejea ha dicho que "han pasado 101 días desde que el señor Sánchez salió como la fuerza más votada en las últimas elecciones generales".

Además, ha destacado que "es evidente que España quiere un gobierno estable y que merece un gobierno estable", pero ha apostillado que "lo que España no se merece ni quiere es un gobierno socialista".

Las patronales de industria y turismo piden a Sánchez que forme Gobierno

Las principales patronales de los sectores de la industria, el comercio y el turismo españolas han pedido este miércoles en una reunión con Pedro Sánchez, la formación de un gobierno estable, a fin de abordar cuanto antes los retos y oportunidades empresariales. Hasta 22 representantes de distintos sectores como la hostelería, la industria naval, la compañías aéreas o la automoción se han reunido con Sánchez y la ministra en funciones de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Maroto ha valorado las principales cuestiones tratadas, entre las que destacan la digitalización, la transición energética y la internacionalización de las empresas.

Para la ministra en funciones, la digitalización "obliga a incorporar nuevas tecnologías para mejorar la competitividad en las plantas".

Además ha abogado por una transición ecológica "ordenada y justa" y con "horizonte marcado", y ha destacado la importancia de la internacionalización de las empresas, en un contexto marcado por la guerra comercial entre China y Estados Unidos y el "brexit".

En relación con la industria, la ministra ha reconocido la preocupación del sector en relación con el estatuto del consumidor electrointensivo, "un instrumento necesario" para sectores afectados por la transición energética como la metalurgia, el acero y el aluminio, ha declarado. En materia turística, Maroto ha reconocido que los representantes del sector le han pedido "un mayor presupuesto para poder atender urgencias como son los destinos maduros", y ha subrayado el peso que España tiene que ganar en la nueva configuración de la Unión Europea (UE), en la que "se van a decidir muchas cosas en el marco de la política comunitaria".

"Tener peso en Europa significa también defender los intereses de las empresas españolas", ha asegurado Maroto, y ha añadido que es necesario trabajar para "mantener nuestras plantas industriales" y seguir creando riqueza y empleo en sectores como la industria, turismo y comercio, que son la "palanca" para afrontar el reto demográfico.

Sindicatos y patronal trasladarán a Sánchez preocupación por bloqueo político

Los líderes de patronal y sindicatos transmitirán este jueves en su reunión con e Sánchez, la preocupación por la prolongada situación de bloqueo político que vive España y que impide avanzar y tomar medidas necesarias para la economía.

Todas las partes se sientan dispuestas a escuchar a Pedro Sánchez, con el que no se han reunido desde la celebración de las pasadas elecciones, y a trasladarle un primer mensaje similar: la preocupación por la prolongada situación de bloqueo político que sufre España.

"Llevamos con cierta inestabilidad casi cuatro años", ha insistido esta semana en declaraciones radiofónicas el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi.

“Llevamos casi cuatro años en los que no hemos podido tener un Gobierno con un programa claro y respaldado por la mayoría del Congreso. Ésta es una situación que no se puede mantener durante más tiempo", coincidía en el secretario general del sindicato UGT, Pepe Álvarez.

Desde los sindicatos insisten en que la prioridad es poner en marcha un programa de Gobierno de izquierdas, independientemente de con qué fórmula se configure, y evitar unas nuevas elecciones. Desde la patronal, mantuvieron tras las elecciones que la opción que da la suma más clara es la de centro-derecha o centro izquierda, es decir entre PSOE y Ciudadanos, y que, si no hay capacidad para lograr otro tipo de acuerdos o sumar abstenciones que den estabilidad, tocaría ir de nuevo a elecciones.

Desde ahí, el líder de la CEOE trasladará a Sánchez la necesidad de tener "sentido de Estado" y de hablar de lo que "de verdad importa" en un contexto económico de inestabilidad internacional que puede pasar factura a España.

Tras la reunión con patronal y sindicatos, Sánchez se verá por la tarde con las principales asociaciones de trabajadores autónomos.

