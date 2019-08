La ultraderechista Liga anuncia una moción de censura contra el primer ministro italiano

Roma (EuroEFE).- El partido ultraderechista Liga ha anunciado este viernes una moción de censura contra el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, al que hasta ahora habían apoyado en coalición junto a los antisistema del Movimiento Cinco Estrellas (M5S).

El líder de la Liga, vicepresidente y ministro del Interior, Matteo Salvini, ya había anunciado ayer jueves que daba la alianza de Gobierno por rota y reclamado elecciones anticipadas, dadas las tensiones y divergencias en la coalición sobre numerosos temas.

Chi perde tempo vuole solo salvare la poltrona. Per qualcuno #primalapoltrona, per noi #primagliitaliani

No inciuci!

No governi tecnici!

No giochini di palazzo!

L’Italia dei SÍ non aspetta, la parola subito al Popolo! pic.twitter.com/TInsnOeTde