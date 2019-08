Johnson baraja unas elecciones para evitar caer antes de ejecutar el "brexit"

Londres (EuroEFE).- La posibilidad de que el primer ministro británico, Boris Johnson, convoque unas elecciones para evitar perder el poder tras una eventual moción de censura contra él ha elevado las dudas sobre la capacidad del Parlamento para frenar un "brexit" sin acuerdo.

El controvertido Dominic Cummings, cerebro de la campaña a favor del "brexit" en el referéndum de 2016 y ahora mano derecha de Johnson en Downing Street, se ha encargado de sugerir que el Gobierno baraja esa maniobra para sobrevivir hasta el 31 de octubre, cuando el Reino Unido saldrá de la Unión Europea (UE), si no ha pedido otra prórroga.

Ante esa posibilidad, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, ha escrito al secretario del gabinete de Gobierno, el más alto funcionario de carrera de la administración británica, para que impida un movimiento que considera un "abuso de poder antidemocrático".

Forcing through No Deal in a General Election campaign would be an unprecedented, unconstitutional and anti-democratic abuse of power by a Prime Minister who hasn't been elected by the public but chosen by a small number of unrepresentative Tory members.https://t.co/MqZHKI32mK