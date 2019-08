El Reino Unido busca alianzas más allá de Europa para la era "posbrexit"

México (EuroEFE).- Ante su inminente salida de la Unión Europea (UE), prevista para el 31 de octubre, el Reino Unido busca fortalecer sus amistades en otras regiones, incluyendo a Latinoamérica, afirmó en México el ministro británico de Asuntos Exteriores, Dominic Raab.

"Estaremos fuera de la Unión Europea para finales de octubre, preferiblemente mediante un acuerdo con nuestros socios europeos. Pero en cualquier caso necesitamos finiquitar el proceso. A partir de ello tenemos esta oportunidad real de mirar más allá y fortalecer nuestras amistades, incluyendo América Latina", dijo este viernes Raab en una entrevista con Efe.

Por ello, indicó que a dos semanas de haber tomado las riendas de la política exterior británica, el pasado 24 de julio, quiso venir a México y "hablar de las oportunidades para el futuro".

Raab estuvo la semana pasada en Bangkok, donde se reunió con ministros de la región Asia-Pacífico en busca de nuevas oportunidades de negocio y para fortalecer lazos políticos ante el "brexit".

No habrá aislamiento internacional del Reino Unido

Continuó esta semana con una gira por Canadá, Estados Unidos y México, donde dejó en claro que la ruptura con la UE no se traducirá en un aislamiento internacional del Reino Unido.

In my first fortnight as Foreign Secretary I’ve travelled East and West to underline that the UK is determined to strengthen our friendships with countries across the world and raise our international horizons pic.twitter.com/CejPtn3oCG