Jóvenes de todo el mundo piden más acción contra el cambio climático

Lausana (Suiza) (EuroEFE).- Jóvenes de todo el mundo, entre ellos la activista sueca Greta Thunberg, marcharon este viernes por las calles de Lausana para pedir más acción de los gobiernos para combatir el calentamiento global, un día después de que la ONU pidiera cambios en el consumo alimentario para ayudar en esa lucha.

Unos 2500 jóvenes, según los cálculos de la policía local, se unieron a la manifestación, que partió de la estación de tren en el centro de la ciudad suiza y terminó a orillas del lago Lemán, cerca de donde se encuentra la sede del Comité Olímpico Internacional.

Durante hora y media los jóvenes atravesaron importantes avenidas de la urbe coreando lemas como "somos imparables, otro mundo es posible" y portando pancartas que, en diversos idiomas, mostraban mensajes del tipo "cambiemos el sistema, no el clima", "es ya la hora, porque el mundo se muere" o "no hay un planeta de repuesto".

"No tendríamos que estar aquí", rezaba otra de las pancartas que portaba una adolescente, haciéndose eco del mismo mensaje que ha transmitido Thunberg en anteriores ocasiones, el de que la inacción de los adultos ha obligado a niños y adolescentes a iniciar este tipo de huelgas para concienciar sobre el grave problema.

Thunberg estuvo presente en el inicio de la manifestación, con su ya icónica pancarta de cartón en sueco "skolstrejt for klimatet" (huelga escolar por el clima), pero no intervino públicamente ni estuvo durante toda la marcha, ya que partió hacia Londres para iniciar la siguiente etapa de su ambiciosa gira mundial.

School strike week 51.

Greetings from SMILE in Lausanne, Switzerland. #fridaysforfuture #climatestrike #schoolstrike4climate #smile pic.twitter.com/4mAcGXLpRO