Gibraltar se prepara para un "brexit" duro

Algeciras (EuroEFE).- El gobierno de la colonia británica de Gibraltar ha iniciado una campaña de información pública ante la posibilidad de que el Reino Unido salga de la Unión Europea (UE) el 31 de octubre próximo sin acuerdo, es decir, un "brexit" duro.

En un comunicado difundido este lunes, el ejecutivo del gobernador Fabian Picardo indica que los ciudadanos y empresas deberían contactar, en caso de un "brexit" sin acuerdo, con sus proveedores y asegurarse de que no habrá problemas con su cadena de suministro para llevar bienes a Gibraltar.

