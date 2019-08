Estados Unidos y el Reino Unido piensan en el post "brexit"

Londres (EuroEFE).- El Reino Unido y Estados Unidos piensan en el día después del "brexit". A partir del 1 de noviembre, ambos gobiernos se han mostrado dispuestos a tener una relación especial. De eso se ha encargado de recordarlo John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su visita a Reino Unido, donde ha raecordado que su país apoyará un "brexit" sin acuerdo.

Bolton ha viajado a Londres para encontrarse con el nuevo primer ministro, Boris Johnson, y afianzar las relaciones bilaterales de cara a la salida de la Unión Europea el próximo 31 de octubre.

Great discussion today with the UK Prime Minister’s Chief Strategic Advisor Sir Edward Lister. The enduring connection between our governments and citizens is the foundation of the Special Relationship.