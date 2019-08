El "Open Arms" pide que España e Italia pongan los "medios necesarios" para llegar a puerto

Roma (EuroEFE).- El barco español "Open Arms", que espera junto a Lampedusa poder desembarcar a los 107 migrantes que lleva a bordo desde hace 18 días se abre ahora a viajar a algún puerto de Baleares (los más cercanos de España), si Italia y España "ponen los medios necesarios" para garantizar la seguridad y el éxito.

Así lo señala un comunicado emitido este lunes por la ONG desde la isla italiana de Lampedusa, después de que este domingo el capitán del buque humanitario rechazara por "inviables" las ofertas del Gobierno español de navegar hasta el puerto español de Algeciras (primero) y alguno de Balares después debido a la situación "desesperada" que se vive a bordo.

"Después de 18 días de estancamiento, Italia y España parecen haber finalmente llegado a un acuerdo, identificando Mallorca como puerto de desembarco. Una decisión que nos parece completamente incomprensible", señala el texto.

"Open Arms" reitera los motivos que les llevaron a rechazar ayer la oferta española (de ir al puerto de Algeciras), alegando la imposibilidad de asumir varios días más de travesía con 107 personas en condiciones extremas, hacinados en cubierta con ataques de ansiedad, peleas y hasta varios rescatados tirándose ayer por la borda para tratar de llegar a nado a Lampedusa, a 800 metros.

"Con nuestro barco a 800 metros de la costa de Lampedusa, los Estados europeos están pidiendo a una pequeña ONG como la nuestra" que haga frente a una nueva travesía de cientos de millas en condiciones meteorológicas "adversas, con 107 personas agotadas a bordo y 19 voluntarios que durante más de 24 días han estado tratando de garantizar esos derechos que Europa niega", agrega.

"Si efectivamente se ha llegado a un acuerdo, es indispensable que Italia y España asuman la responsabilidad de garantizar, poniendo los medios necesarios, el que estas personas desembarquen en un puerto seguro", señala la ONG.

En el comunicado, la ONG también asegura que después de las tres operaciones de rescate llevadas a cabo entre el 1 y el 10 de agosto, "solicitamos un puerto de desembarco a los Estados costeros más cercanos (Italia y Malta) pero recibimos una respuesta negativa de ambos.

España reprocha al Open Arms que no le diga claramente cuales son sus necesidades

El Gobierno español ha reprochado este lunes a los responsables del Open Arms que hasta el momento no le hayan dado "una contestación clara y directa" sobre cuáles son sus necesidades y las del pasaje para navegar hacia España "de forma segura".

De esta forma se han pronunciado fuentes del Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez después de que el Open Arms haya hecho público un comunicado en el que, entre otras cosas, se refiere a un posible acuerdo entre España e Italia para que el barco se traslade de Lampedusa a Mallorca para desembarcar a los 107 inmigrantes que lleva a bordo desde hace 18 días.

Las citadas fuentes gubernamentales han desmentido "la existencia de ningún supuesto acuerdo con Italia, al que alude de manera confusa la propia ONG en su comunicado" y han asegurado que "lo único cierto es que el Gobierno ha ofrecido al Open Arms poder dirigirse al puerto español que esté más próximo en su ruta y que el ejecutivo italiano está incumpliendo la ley al impedir el desembarco".

"Dada la emergencia humanitaria a bordo, los puertos españoles se mantendrán a disposición del Open Arms, a cuyos responsables el gobierno ha solicitado que expongan sus necesidades y las del pasaje para navegar hacia España de forma segura. Hasta el momento -han incidido las fuentes- no hemos recibido una contestación clara y directa".

Las fuentes del Gobierno han recordado que España "es el único país dispuesto a acogerlo en el marco de una solución europea, ordenada y solidaria", y que el propósito del Ejecutivo ha sido "en todo momento propiciar esa solución común, que, cuando pueda producirse el desembarco, proseguirá con el reparto de los migrantes acordado por seis países de la UE".

La CE dispuesta a coordinar la reubicación de los migrantes

La Comisión Europea (CE) informó que España le ha solicitado que coordine la reubicación de los migrantes entre los países que han aceptado acoger a parte de los mismos y reiteró que está preparada para hacerlo en cuanto se produzca el desembarco.

"Saludamos la buena voluntad de España de aceptar este desembarco (...) y ahora llamamos a todos los actores, es decir, a todos los Estados miembros y las ONG a cooperar juntos para encontrar una solución que permita desembarcar a las personas a bordo en el plazo más corto posible", dijo la portavoz comunitaria Natasha Bertaud.

"Se trata de un imperativo humanitario que debe ser la primera prioridad para todos", dijo durante la rueda de prensa diaria de la CE.

La portavoz comunitaria rehusó pronunciarse sobre en qué puerto debería atracar el barco dada la situación y recordó que la Comisión no tiene competencias para decidir sobre el lugar de desembarco, pero está lista para ayudar una vez este tenga lugar.

Bruselas ha valorado que España, Francia, Alemania, Portugal, Luxemburgo y Rumanía se hayan ofrecido para acoger en su territorio a parte de los migrantes, así como que Italia -con la autorización a regañadientes del ministro del Interior, Matteo Salvini, haya desembarcado en sus costas a 27 menores no acompañados.

La Comisión también mantiene contactos con los Estados miembros para buscar una solución para los 356 migrantes rescatados por el barco Ocean Viking, fletado por Médicos sin Fronteras (MSF) y SOS Méditerranée, que espera cerca de las aguas de Italia y Malta a que alguno de esos países le autorice a atracar.

El Ejecutivo comunitario, sin embargo, no confirma todavía qué Estados miembros estarían dispuestos a acoger a parte de estas personas y en qué número.

"La CE agradecería el mismo espíritu de solidaridad que hemos visto de varios Estados miembros con el Open Arms para los migrantes a bordo del Ocean Viking", dijo Bertaud

Salvini dice que está "escandalizado"

Salvini, que se ha mantenido firme en su postura a lo largo de toda la crisis, se escandalizó por el rechazo de la ONG española.

"Increíble e inaceptable, ¿organizan cruceros turísticos y deciden dónde desembarcar? No me rindo, Italia ya no es el campo de refugiados en Europa", escribió una vez más en Twitter, donde se está peleando este pulso minuto a minuto.

Antes, se había mostrado exultante por haber obligado a España a reaccionar.

"España abre sus puertos a los inmigrantes de la ONG Open Arms. ¡Bien! El que la sigue la consigue", escribió el líder ultraderechista en Facebook.

Fuentes del Gobierno español consultadas por Efe apuntaron que la orden de Salvamento Marítimo siempre está supeditada finalmente al criterio del capitán del barco.

El sábado, presionado por el primer ministro, Giuseppe Conte, Salvini autorizó de mala gana el desembarco de los 27 menores no acompañados que estaban en el buque desde que el 1 de agosto fueron rescatados.

Francia acogerá a 40 inmigrantes del "Open Arms" cuando desembarquen

Las autoridades francesas se han comprometido a acoger a 40 de las personas rescatadas en el Mediterráneo central por el barco "Open Arms" una vez llegue a puerto, indicaron este domingo fuentes del Ministerio del Interior.

Francia concreta así su contribución al reparto de los migrantes del barco de la ONG española, donde siguen a bordo 107 migrantes después de que Italia solo autorizase el sábado a recibir en la isla de Lampedusa a los menores no acompañados.

Esas 40 personas deberán cumplir los criterios para poder solicitar asilo en Francia. De hecho, está previsto que se desplacen hasta el puerto elegido para el desembarco agentes de la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas (OFPRA).

La CE valora la "solidaridad" de España

La Comisión Europea (CE) valoró este domingo la "solidaridad" de España, que ha autorizado el desembarco en Algeciras del barco "Open Arms" con 107 migrantes a bordo y reiteró su disposición a coordinar el reparto entre los Estados miembros de estas personas rescatadas en el Mediterráneo.

"Felicito a España por su solidaridad al permitir el desembarco de los inmigrantes a bordo del 'Open Arms'. La CE está preparada como siempre a coordinar el reparto de los desembarcados", escribió el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramópulos, en su cuenta en Twitter.

