Dinamarca le dice a Trump que Groenlandia no está en venta

Copenhague (EuroEFE).- El interés del presidente estadounidense por Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, sigue dando que hablar. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha afirmado que Groenlandia no está en venta. Trump ha admitido su interés, por primera vez de forma pública. Y mientras tanto, la idea ha causado hilaridad en Dinamarca.

"Groenlandia no está en venta. Groenlandia no es danesa, es groenlandesa. Espero de verdad que no sea nada que se haya dicho en serio", dijo en declaraciones recogidas este lunes por la televisión pública danesa DR Frederiksen, de visita en esta isla atlántica.

"Es una discusión absurda, y Kim Kielsen (presidente groenlandés) ha dejado claro que no está en venta. Y ahí termina la discusión. En cambio hay muchas otras cosas de las que queremos hablar con un presidente estadounidense", afirmó Frederiksen.

La primera ministra danesa le dice a Trump que Groenlandia no está en ventahttps://t.co/2X0HT8PUsO — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 19, 2019

La primera ministra danesa aludió sobre todo a la relación entre ambos países en cuestiones relacionadas con el Ártico.

Trump tiene previsto visitar Dinamarca el 2 y el 3 de septiembre próximo, según confirmaron hace semanas la Casa Real danesa y la oficina de la primera ministra, pero las palabras de ayer del presidente estadounidense señalando que "considera" viajar al país nórdico y que "no es del todo seguro" han generado dudas.

"Partimos de la base de que habrá una visita del presidente estadounidense y estamos en marcha con los preparativos. Espero con ilusión la visita, Estados Unidos es nuestro principal aliado en cuestiones de seguridad", respondió Frederiksen.

Medios locales revelaron el pasado jueves que Trump ha pedido a sus asesores en la Casa Blanca que averigüen si es posible comprarle Groenlandia a Dinamarca, asunto que ha mencionado diversas veces en las últimas semanas durante reuniones y cenas.

"No quiero predecir un resultado, solo digo que el presidente, que sabe una o dos cosas de adquirir bienes raíces, quiere echar un vistazo a una compra de Groenlandia", dijo el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, consultado por la cadena Fox News.

Los planes de Trump con Groenlandia desataron el pasado viernes numerosas reacciones de la clase política danesa, que ironizó con que se trataba de una broma, lo acusó de colonialista e incluso dudó de su estado de salud mental, pero el Gobierno de Dinamarca no se había pronunciado hasta ahora de forma oficial.

Sí lo había hecho en cambio el Ejecutivo groenlandés, que aseguró que el país no está en venta y habló de un "rumor" que confirma el interés en invertir en esta isla de dos millones de kilómetros cuadrados cubierta de hielo y 56.000 habitantes, la mayoría inuits.

Groenlandia posee desde 1979 un Estatuto de autonomía, ampliado treinta años después -con el apoyo masivo en referendo consultivo de los groenlandeses- hasta incluir todas las competencias salvo defensa, política exterior y monetaria, entre otras; además del derecho de autodeterminación.

Trump admite su interés

El presidente estadounidense, Donald Trump, admitió este domingo que Groenlandia es estratégicamente interesante para su país, pero aclaró que no es un tema prioritario.

"Es solo algo de lo que hablamos", respondió Trump a los reporteros después de conocerse su posible interés en comprar esta isla.

El mandatario admitió que "surgió el concepto" y que consideró que "estratégicamente es interesante", pero aclaró que no es un asunto que esté en primer plano.

"Somos muy buenos aliados con Dinamarca. Protegemos a Dinamarca como protegemos a grandes porciones del mundo", remató.

Horas antes, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, aseguró que Trump quiere "echar un vistazo" a una posible compra de Groenlandia.

"No quiero predecir un resultado, solo digo que el presidente, que sabe una o dos cosas sobre la compra de bienes raíces, quiere echar un vistazo a una compra de Groenlandia", declaró Kudlow consultado por la cadena Fox News.

Medios estadounidenses revelaron el pasado jueves que Trump ha pedido a sus asesores en la Casa Blanca que averigüen si es posible comprarle Groenlandia a Dinamarca, asunto que ha mencionado en diversas veces en las últimas semanas durante reuniones y cenas.

Kudlow aseguró este domingo que se trata de un asunto "en desarrollo" e indicó que hace años el presidente Harry Truman también quiso comprar esa isla.

Truman (1945-1953) ofreció 100 millones de dólares a Dinamarca por la isla una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, señaló el jueves el diario The Washington Post.

Según el Post, en la Casa Blanca ya se ha discutido sobre la legalidad de la hipotética compra, del proceso para incorporar un territorio con su propio gobierno y también de dónde saldría el dinero para la adquisición.

Por su parte, la cadena televisiva CNN informó de que Trump, un multimillonario que hizo su fortuna en el desarrollo inmobiliario, ha pedido al abogado de la Casa Blanca Pat Cipollone que estudie la posibilidad.

Las versiones de los medios no aclaran cuál es el motivo por el que Trump estaría interesado en la compra de Groenlandia, aunque algunos conjeturan con sus recursos naturales y otros con su importancia geoestratégica por su cercanía al Ártico.

Hilaridad en Dinamarca

El supuesto interés del presidente de EEUU, Donald Trump, en comprar Groenlandia a Dinamarca ha generado un aluvión de reacciones de políticos daneses, que dudan de si es una broma, ironizan con su salud mental o lo acusan de colonialista.

Según publicaron varios medios estadounidenses, Trump ha mencionado la cuestión varias veces en las últimas semanas durante reuniones y cenas, y la Casa Blanca ha discutido la legalidad de una hipotética compra, el proceso de incorporación del territorio y de dónde saldría el dinero para afrontar la operación.

Mientras el Ejecutivo socialdemócrata danés guarda silencio, el Gobierno autonómico groenlandés ha resaltado en un comunicado la "buena relación" con Estados Unidos, y ve el "rumor" como muestra del interés en invertir en esta isla de 2 millones de kilómetros cuadrados cubierta de hielo y 56.000 habitantes, la mayoría inuits.

"Groenlandia no está por supuesto en venta", resaltan en el breve escrito las autoridades de uno de los dos territorios autónomos que componen el Reino de Dinamarca (el otro son las Islas Feroe).

Frente al mutismo o la respuesta comedida de las autoridades, la clase política danesa ha reaccionado de forma casi mayoritaria en las redes sociales haciendo ejercicios de ironía.

"Debe de ser una broma del 1 de abril completamente fuera de temporada", asegura el ex primer ministro danés y actual líder de la oposición, el liberal Lars Løkke Rasmussen, aludiendo a la tradición sajona en esa fecha, equivalente al día de los Santos Inocentes.

It must be an April Fool’s Day joke ... but totally out of sesson! https://t.co/ev5DDVZc5f — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) August 15, 2019

De "mala broma" han tachado también los supuestos planes de Trump dos figuras de las fuerzas políticas que apoyan al Gobierno danés: la líder socialista, Pia Olsen Dyhr, y el portavoz de Exteriores del Partido Social Liberal, Martin Lidegaard.

Lidegaard ha enfatizado que en caso de que fuera un plan serio, sería "terrible" para los groenlandeses, que perderían su autonomía -que incluye desde 2009 el derecho de autodeterminación- y asistirían a una posible militarización de la isla.

"Digo 'no, gracias', a que compren Groenlandia, mejor reforzar la relación con Dinamarca. Hay que resaltar además que tampoco es una mercancía que se pueda vender", ha afirmado Aaja Chemnitz Larsen, una de las dos diputadas groenlandesas en el Parlamento danés.

En esa línea ha insistido la líder "rojiverde" Pernille Skipper, quien resalta que "no estamos en el siglo XIX" y que no se puede comprar "todo un país y todo un pueblo".

Det siger voldsomt meget om Trump, at han rent faktisk tror, at man kan købe et helt land og et helt folk. Grønland er grønlændernes og det her er ikke 1800-tallet. Ikke til salg! — Pernille Skipper (@PSkipperEL) August 16, 2019

Otros políticos daneses cuestionan en cambio directamente la salud mental del presidente estadounidense.

"Si es cierto que está pensando en eso, es una muestra definitiva de que se ha vuelto loco. Tengo que decirlo como es: la idea de que Dinamarca venda a 50.000 ciudadanos a Estados Unidos es una completa locura", apunta Søren Espersen, portavoz en Asuntos Exteriores del Partido Popular Danés, la tercera fuerza parlamentaria.

También de "loco" lo tilda Uffe Elbæk, cabeza visible del ecologista La Alternativa, quien considera que con este precedente, la visita de Trump a Dinamarca a principios de septiembre será "la más absurda" que se recuerde "en mucho tiempo".

"Relájate, la idea de comprar Groenlandia no es nueva", le recuerda el conservador Naser Khader, aludiendo a que Estados Unidos ya lo ha intentado antes, la última vez en 1946 con Harry Truman de presidente, una idea rechazada por Copenhague, que tres décadas atrás sí le había vendido a Washington las actuales Islas Vírgenes.

En tono más serio, el diario conservador "Berlingske" resalta en un editorial en su edición digital que tras las "fantasías" de Trump está el deseo de EEUU de aumentar su influencia -posee una base militar en el norte de la isla- en un territorio de gran importancia geoestratégica y que ha despertado el interés de China.

Groenlandia ya estaba incluida como un asunto de discusión preferente en la visita oficial que Trump hará en dos semanas a Dinamarca, donde además de reunirse con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, tiene previsto entrevistarse con el presidente autonómico groenlandés, Kim Kielsen.

Con información proporcionada por el corresponsal de Efe en Copenhague, Anxo Lamela, y la delegación de Washington (Edición: Luis Alonso)