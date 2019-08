Bruselas pide a los Estados y Open Arms cooperar para desembarcar cuanto antes

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) pidió este lunes a los Estados miembros y a la ONG Open Arms que cooperen para permitir, lo antes posible, el desembarco de los 107 migrantes a bordo de su barco, después de que España haya ofrecido al navío atracar en su territorio y la organización lo haya rechazado por ser "inviable".



El Ejecutivo comunitario informó además de que España le ha solicitado que coordine la reubicación de los migrantes entre los países que han aceptado acoger a parte de los mismos y reiteró que está preparada para hacerlo en cuanto se produzca el desembarco.



"Saludamos la buena voluntad de España de aceptar este desembarco (...) y ahora llamamos a todos los actores, es decir, a todos los Estados miembros y las ONG a cooperar juntos para encontrar una solución que permita desembarcar a las personas a bordo en el plazo más corto posible", dijo la portavoz comunitaria Natasha Bertaud.



"Se trata de un imperativo humanitario que debe ser la primera prioridad para todos", dijo durante la rueda de prensa diaria de la CE.



Este domingo el capitán del buque humanitario rechazó por "inviables" las ofertas del Gobierno español de navegar hasta el puerto de Algeciras (primero) o alguno de Baleares debido a la situación "desesperada" que se vive a bordo y pidió desembarcar en la isla italiana de Lampedusa.



La portavoz comunitaria rehusó pronunciarse sobre en qué puerto debería atracar el barco dada la situación y recordó que la Comisión no tiene competencias para decidir sobre el lugar de desembarco, pero está lista para ayudar una vez este tenga lugar.



"Aunque entendemos que el barco Open Arms en este momento no ha aceptado desembarcar en España, la Comisión Europea está lista, tal como ha solicitado el Estado español, para comenzar a coordinar un proceso de reubicación de las personas a bordo en cuanto se produzca el desembarco", añadió.



Bruselas ha valorado que España, Francia, Alemania, Portugal, Luxemburgo y Rumanía se hayan ofrecido para acoger en su territorio a parte de los migrantes, así como que Italia -con la autorización a regañadientes del ministro del Interior, Matteo Salvini, haya desembarcado en sus costas a 27 menores no acompañados.



La Comisión también mantiene contactos con los Estados miembros para buscar una solución para los 356 migrantes rescatados por el barco Ocean Viking, fletado por Médicos sin Fronteras (MSF) y SOS Méditerranée, que espera cerca de las aguas de Italia y Malta a que alguno de esos países le autorice a atracar.



El Ejecutivo comunitario, sin embargo, no confirma todavía qué Estados miembros estarían dispuestos a acoger a parte de estas personas y en qué número.



"La CE agradecería el mismo espíritu de solidaridad que hemos visto de varios Estados miembros con el Open Arms para los migrantes a bordo del Ocean Viking", dijo Bertaud.

Para saber más:

► Organizaciones humanitarias exigen un protocolo europeo de desembarco seguro (Dosier)