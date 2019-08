Merkel advierte a Johnson de que no trate de reabrir el acuerdo del "brexit"

Berlín (EuroEFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, advirtió este martes al primer ministro británico, Boris Johnson, de que la salvaguarda irlandesa se podrá eliminar cuando se acuerde la relación futura entre Reino Unido y la Unión Europea (UE), pero que no trate de reabrir la negociación sobre la salida de su país del bloque.



Merkel lanzó este avisó a Johnson en la rueda de prensa en Viðey (Islandia) junto a los primeros ministros de los países nórdicos, en la víspera de la visita que el primer ministro británico hará mañana a Berlín para celebrar su primera reunión con la canciller, con el "brexit" como principal asunto de la agenda bilateral.



La jefa del Ejecutivo alemán indicó que se podrá prescindir de la salvaguarda "en el momento que tengamos un reglamento práctico" que permita, de un lado, "mantener los Acuerdos de Viernes Santo", que trajeron la paz a Irlanda del Norte, y, de otro, definir "los límites del mercado común", pues la República de Irlanda seguirá dentro de la UE mientras Irlanda del Norte quedará fuera.



Por eso, Merkel instó a Johnson a buscar "soluciones prácticas" en lugar de tratar de "reabrir el acuerdo de salida" de la UE de Reino Unido, algo que el nuevo primer ministro busca desde que llegó al número 10 de Downing Street a finales de julio pese a las repetidas negativas de Bruselas.



La salvaguarda irlandesa, señaló la canciller conservadora, "es una cuestión de las relaciones futuras".



Agregó que los 27 miembros restantes seguirán trabajando "muy unidos" y deseó que las relaciones futuras de la UE con Reino Unido sigan siendo "muy estrechas".



Al ser interrogada sobre el riesgo de que un Reino Unido con Johnson a la cabeza trate de aproximarse al EE.UU. del presidente Donald Trump tras el "brexit", Merkel señaló que "eso es algo que Reino Unido debe decidir" por sí mismo, aunque consideró que no hay una verdadera disyuntiva.



"No se trata de con unos o con otros", consideró la canciller, que recordó que todos pertenecen a la OTAN y que mantienen un estrecho vínculo transatlántico.

