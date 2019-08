Socialdemócratas y el antisistema M5S sondean formar gobierno en Italia

Roma (EuroEFE).- El antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y el Partido Demócrata (PD, centroizquierda) sondean ya la posibilidad de formar un Gobierno en Italia, tras la dimisión el martes del primer ministro en funciones, Giuseppe Conte, y la crisis abierta por la ultraderechista Liga.

Así lo confirmó este miércoles en las redes sociales el exministro de Desarrollo Económico y miembro del PD Carlo Calenda, que en los últimos días había apostado por la celebración de elecciones y no apoyar un Ejecutivo con el M5S.

"Hasta hoy he defendido una línea política decidida en la dirección (del PD). Hoy la línea ha cambiado. Mi opinión es conocida y seguiré siendo fiel a ella, pero no hablaré más hasta la conclusión de la negociación con el M5S, para no perjudicar la unidad del partido en un momento delicado", escribió.

Fino ad oggi ho difeso la linea politica decisa nella scorsa direzione. Oggi quella linea è cambiata. Il mio pensiero è noto e vi rimarrò fedele. Ma non parlerò più fino alla conclusione del negoziato con i 5S, per non pregiudicare l’unità del partito in un momento delicato. — Carlo Calenda (@CarloCalenda) August 21, 2019

Su postura favorable a las urnas era compartida recientemente por la dirección nacional, pese a que el ex primer ministro Matteo Renzi, que no ocupa ya ningún puesto de responsabilidad, pero sigue controlando el partido porque la mayoría de los parlamentarios fueron elegidos cuando aún era el secretario general del PD, insiste desde hace semanas en que el país no puede ir a comicios.

El PD y el Cinco Estrellas pueden unirse (tienen apoyos suficientes para gobernar) y frenar así las ansias del líder de la Liga y ya ministro del Interior en funciones, Matteo Salvini, de celebrar comicios, consciente de que los sondeos le otorgan la mayoría absoluta en coalición con los conservadores de Forza Italia, de Silvio Berlusconi, y la ultraconservadora Hermanos de Italia.

Fijar posturas comunes

Pero para que el PD y el M5S puedan acabar uniéndose deben aún fijar posturas comunes en asuntos de interés general.

El secretario general del PD, Nicola Zingaretti, afirmó en una entrevista con la cadena de televisión La7 que, si se alían, deben formar un gabinete marcadamente diferente al anterior, en cuanto a programa y a nombres, por lo que no podrá estar encabezado por Conte.

"Un cambio significa que no podemos entrar en un Gobierno de nuevo dirigido por Conte, pues este ha sido un Ejecutivo contra el que hemos luchado", subrayó.

El partido de centroizquierda ha planteado una lista con cinco puntos esenciales que incluyen un cambio en la gestión del fenómeno migratorio, "basado en los principios de solidaridad, legalidad, seguridad y primacía absoluta de los derechos humanos" y que la relación de Italia con Bruselas sea de respeto y lealtad a la pertenencia a la Unión Europea (UE).

También quieren un nuevo programa económico y social, más inversiones en desarrollo y sostenibilidad medioambiental y el pleno reconocimiento a las instituciones democráticas, a la Constitución y al papel central que desempeña el Parlamento en Italia.

El PD consideró que, si se dan estas condiciones, se podrá formar un Gobierno que dure en el tiempo y que, entre los objetivos inmediatos, tenga elaborar unos Presupuestos Generales para 2020 que potencien el crecimiento y eviten el aumento del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a partir del 1 de enero.

Salvini vuelve a pedir elecciones

Por su parte, el líder de la Liga aprovechó para criticar una posible alianza entre el M5S y el PD y volvió a pedir elecciones porque "cualquier Gobierno que nazca (sin pasar ahora por las urnas) irá en contra" de su formación.

El Cinco Estrellas, que obtuvo casi un 33 % en las generales del pasado año, se ha limitado a recordar en una nota que es el mayor grupo parlamentario actualmente y, por ello, analizará todas las opciones posibles, antes de comunicar sus conclusiones el jueves, tras ser escuchado por el presidente de la República.

El jefe de Estado de Italia, Sergio Mattarella, inició este miércoles las consultas para decidir si se puede formar un Gobierno o el país tiene que ir a elecciones, y recibió a los presidentes de la Cámara de los Diputados, Roberto Fico, y del Senado, Maria Elisabetta Aberti Castellati, y a representantes de grupos minoritarios.

El jueves hablará con Hermanos de Italia, grupo al que seguirán el PD, Forza Italia y la Liga, para acabar la agenda con el M5S, convocado para las 17.00 hora local (15.00 GMT).

Por Laura Serrano-Conde (edición: Miriam Burgués)

