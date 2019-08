El incendio en el Amazonas llega al G7

Madrid (EuroEFE).- Los incendios que arrasan la Amazonía de Brasil continúa avivando el temor mundial por la devastación medioambiental y será tratado como una “crisis internacional” en la cumbre del G7, tal como aseguró el presidente francés, Emmanuel Macron. Su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, le ha acusado de “instrumentalizar un asunto interno de Brasil”.

"Nuestra casa arde. Literalmente. El Amazonas, el pulmón de nuestro planeta que produce el 20 % de nuestro oxígeno está ardiendo. Es una crisis internacional. Miembros del G7, nos vemos en dos días para hablar de esta urgencia", escribió el presidente francés en su cuenta de Twitter.

Francia, anfitriona de esta cumbre, que se celebrará en la ciudad francesa de Biarritz entre el 24 y el 26 de agosto, ha querido poner en el foco del G7 en la desigualdad, con la mirada puesta también en la crisis climática, como respuesta a las declaraciones de Jair Bolsonaro, quien sugirió que las ONG están detrás de los fuegos y habló de un clima de "psicosis medioambiental".

Bolsonaro ha acusado a Macron de buscar provecho político personal: "El tono sensacionalista con el que se refiere a la Amazonia (usando hasta fotos falsas) no contribuye en nada en la solución del problema", escribió el mandatario brasileño en un mensaje que publicó en su cuenta en Twitter.

"Lamento que el presidente Macron busque instrumentalizar un asunto interno de Brasil y de los otros países amazónicos para obtener beneficios políticos personales", agregó el líder ultraderechista, quien añadió que está dispuesto a dialogar sobre el asunto pero con base en hechos objetivos y con respeto mutuo.

"La sugerencia del presidente francés, de que asuntos amazónicos sean discutidos en el G7 sin la participación de los países de la región, evoca una mentalidad colonial que ya no tiene lugar en el siglo XXI", agregó el mandatario brasileño.

Una preocupación de alcance mundial

La preocupación por el avance del fuego en este paraíso medioambiental que atesora el 20 % de las reservas de agua dulce del planeta llegó hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y llevó a su secretario general, António Guterres, a hacer un llamamiento para proteger la Amazonia.

"En medio de una crisis climática internacional, no podemos permitir que se produzcan más daños en una importante fuente de diversidad y oxígeno", dijo Guterres.

"I’m deeply concerned by the fires in the #AmazonRainforest. In the midst of the global climate crisis, we cannot afford more damage to a major source of oxygen and biodiversity. The #Amazon must be protected" - @UN Secretary-General @antonioguterres



Source: @CopernicusEU pic.twitter.com/Wm2TI6UkaL