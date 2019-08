Tusk enumera las prioridades de la UE en el G7; Amazonía, la guerra comercial y el "brexit"

Biarritz (Francia) (EuroEFE).- El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, puso en duda este sábado la ratificación del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur si el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no combate los fuegos en la Amazonía brasileña. La Amazonía, la guerra comercial y el "brexit" son tres de las prioridades de la UE en el G7 de Biarritz.

"Apoyamos el acuerdo UE-Mercosur, que también implica la protección del clima, pero es difícil imaginar una ratificación armoniosa por los países europeos mientras el presidente brasileño permite la destrucción de los espacios verdes del planeta", señaló Tusk en una rueda de prensa antes del inicio de la cumbre del G7 en Biarritz.

The EU stands by the EU-Mercosur agreement but a harmonious ratification is hard to imagine as long as the Brazilian government allows for the destruction of the green lungs of Planet Earth. — Donald Tusk (@eucopresident) August 24, 2019

Para el político polaco, que abandonará la presidencia del Consejo Europeo el 1 de diciembre para dar paso al belga Charles Michel, las imágenes de la selva amazónica en llamas "se han convertido en otro signo deprimente de nuestros tiempos".

"Esto trata de ser o no ser", sentenció Tusk, quien agregó que la UE está dispuesta a ofrecer ayuda financiera a Brasil para luchar contra el fuego.

Francia e Irlanda han amenazado con no aprobar el acuerdo de libre comercio firmado hace dos meses entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur si Brasil no cumple sus compromisos de defensa del medio ambiente.

Por su lado, Finlandia, que preside actualmente la Unión Europea, ha propuesto la posibilidad de imponer restricciones a las importaciones de carne de Brasil, el mayor abastecedor mundial, como forma de presionar al país a preservar la Amazonía.

En defensa del vino francés

En la misma rueda de prensa, Donald Tusk, advirtió de que si Estados Unidos impone aranceles al vino francés, como ha amenazado el presidente Donald Trump, la Unión Europea "responderá del mismo modo" para defender a su país miembro.

"Pese a que lo último que necesitamos es confrontación, especialmente con nuestro mejor aliado, Estados Unidos, tenemos que estar preparados para ese escenario", señaló Tusk en una rueda de prensa previa al comienzo de la cumbre del G7 en Biarritz (suroeste de Francia).

La amenaza de Trump de imponer aranceles al vino francés llegó tras la aprobación por Francia de la llamada "Tasa GAFA" (por Google, Apple, Facebook y Amazon), una ley que obliga a los gigantes tecnológicos a pagar un impuesto del 3 % sobre la facturación de su negocio digital.

"Francia puede contar con nuestra lealtad y de todos los estados miembros", aseguró Tusk, que consideró "justificada en lo sustancial" la tasa digital impuesta por Francia, pese a tratarse de "una decisión a nivel nacional".

Además, el polaco recordó que la próxima presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha incluido el problema de la fiscalidad digital en su agenda, "no solo por solidaridad" con Francia, sino porque coincide con el planteamiento.

Trade deals and WTO reform are better than trade wars. Trade wars lead to recession and erode trust, while trade deals boost the economy. #G7Biarritz



My press statement: https://t.co/47wkCK14gt pic.twitter.com/mU4WGgfEiw — Donald Tusk (@eucopresident) August 24, 2019

Para Tusk, resulta necesario "poner fin a las guerras comerciales", puesto que "conducirán a una recesión" y además "erosionan la ya maltrecha confianza" en el seno del G7.

"Si Trump usa los aranceles y las tasas como un instrumento político por diferentes razones políticas, esa confrontación puede ser muy arriesgada para todo el mundo, incluida la UE", aseveró.

Bloqueo a Rusia

Tusk propuso este sábado invitar a Ucrania a la próxima cumbre del G7, pero cerró la puerta de forma rotunda al eventual regreso de Rusia al grupo, como desea Estados Unidos.

En su rueda de prensa previa a la cumbre del G7, Tusk consideró que "las razones por las que Rusia dejó de ser invitada en 2014 todavía siguen siendo válidas, e incluso hay nuevas razones como la provocación rusa en el mar de Azov".

En 2014, el G7 suspendió sus invitaciones a Rusia en respuesta a la anexión de Crimea, desde entonces el presidente Vladimir Putin no ha vuelto a asistir a una cumbre de los países que conforman el grupo. EFE

Realista con el "brexit"

Sobre el "brexit", Donald Tusk, se mostró "dispuesto a escuchar" las ideas del primer ministro británico, Boris Johnson, para un "brexit" acordado, siempre que estas sean "operativas, realistas y aceptables para todos los Estados miembros, incluida Irlanda".

"Espero que Johnson no quiera pasar a la historia como Mr. No Acuerdo", dijo con sorna Tusk a la prensa, un día antes de reunirse por primera vez con el británico en una entrevista al margen de la cumbre del G7 que comienza este sábado en Biarritz (suroeste de Francia).

El político polaco, que dejará su cargo a final de octubre para ser reemplazado por el belga Charles Michel, reiteró que escuchará las propuestas de Johnson "si y cuando el Gobierno del Reino Unido esté listo para ponerlas sobre la mesa".

Tusk recordó que Johnson será el tercer primer ministro británico con el que aborda el "brexit" y que en lo único que no está dispuesto a cooperar es una salida sin acuerdo del Reino Unido de la Unión Europea, prevista para el 31 de octubre.

Tomorrow I meet PM @BorisJohnson. I hope that he will not like to go down in history as “Mr. No Deal”. The EU is ready to listen to operational, realistic ideas acceptable to all Member States including Ireland, if and when the UK government is ready to put them on the table. — Donald Tusk (@eucopresident) August 24, 2019

Johnson insiste a Tusk en que debe "librarse" de la "salvaguarda" irlandesa

La respuesta del primer ministro británico, Boris Johnson, no se ha hecho esperar: Bruselas debe "librarse" de la "salvaguarda" irlandesa a fin de alcanzar un acuerdo del "brexit".

A su llegada a Biarritz a la cumbre del G7, Johnson hizo unas declaraciones desde el avión en las que respondía a Tusk, quien previamente se había mostrado "dispuesto" a escuchar sus ideas en relación con la salida de Londres de la Unión Europea (UE), siempre que fueran "operativas, realistas y aceptables para todos los Estados miembros, incluida Irlanda".

En respuesta a Tusk, Johnson sugirió que en el caso de que ambas partes no lograran alcanzar un acuerdo no solo sería responsabilidad de Londres.

"He dejado absolutamente claro que no quiero un "brexit" sin acuerdo. Pero les digo a nuestros amigos de la UE que si ellos no quieren un "brexit" sin acuerdo, entonces debemos librarnos de la "salvaguarda" irlandesa del tratado", apuntó.

"Si Donald Tusk no quiere ser conocido como "Mr no acuerdo", entonces confío en que tenga también en cuenta ese punto", agregó el líder tory.