Amazonía y la guerra comercial centran el mensaje de Macron para el G7

Biarritz (EuroEFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió este sábado de que las tensiones comerciales "afectan a todo el mundo", y confió en que la cumbre del G7 que empezó este sábado sirva para promover una desescalada. También dijo que el G7 trabajará para movilizar a sus siete países en la lucha contra el fuego en la Amazonía y para invertir en su reforestación.

En un mensaje televisado y difundido horas antes del inicio oficial del encuentro en Biarritz, en el suroeste francés, Macron indicó que su objetivo es convencer al resto de socios de que "las tensiones, especialmente las comerciales, son malas para todos".



"Debemos conseguir una especie de desescalada, estabilizar la situación, evitar esta guerra comercial que se esta instalando en todas partes", añadió el jefe del Estado francés, que instó a trabajar en favor de un mayor crecimiento económico y de una mayor creación de empleo.

A su juicio, esta cumbre que reúne hasta el lunes a los líderes de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Canadá y Japón "es útil e importante, porque sin ella cada uno iría por su lado".

"Se espera de nosotros que sepamos coordinarnos y actuar juntos con utilidad", recalcó.

Su llamamiento llega en pleno recrudecimiento de la guerra comercial entre China y EEUU, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara este viernes dos subidas de los aranceles anunciados previamente a los productos chinos, en represalia a los gravámenes sobre bienes estadounidenses con que había respondido China a dichas medidas.

Asimismo, se produce en un momento en que Trump ha amenazado con imponer aranceles al vino francés en respuesta a la aprobación en Francia de la llamada "Tasa GAFA" (por Google, Apple, Facebook y Amazon), una ley que obliga a los gigantes tecnológicos a pagar un impuesto del 3 % sobre la facturación de su negocio digital.

Sobre la tensión comercial, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, advirtió este sábado, en una rueda de prensa anterior a la cumbre, de que si Estados Unidos impone aranceles al vino francés, como ha amenazado el presidente Donald Trump, la Unión Europea "responderá del mismo modo" para defender a su país miembro.

"Pese a que lo último que necesitamos es confrontación, especialmente con nuestro mejor aliado, Estados Unidos, tenemos que estar preparados para ese escenario",

Para Tusk, resulta necesario "poner fin a las guerras comerciales", puesto que "conducirán a una recesión" y además "erosionan la ya maltrecha confianza" en el seno del G7.

"Si Trump usa los aranceles y las tasas como un instrumento político por diferentes razones políticas, esa confrontación puede ser muy arriesgada para todo el mundo, incluida la UE", aseveró.

Macron promete una movilización internacional para salvar la Amazonía

En su mensaje, Emmanuel Macron aseguró este sábado que la cumbre del G7 que empieza este sábado trabajará para movilizar a sus siete países en la lucha contra el fuego en la Amazonía y para invertir en su reforestación.

Macron subrayó que la Amazonía es un "bien común".

