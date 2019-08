Trump promete a Johnson un acuerdo comercial rápido tras el "brexit"

Biarriz (Francia) (EuroEFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, prometió este domingo un acuerdo bilateral de comercio "bastante rápido" al primer ministro británico, Boris Johnson, una vez que el Reino Unido abandone la Unión Europea.

El acuerdo llegará "bastante rápido", ya que "no prevemos ningún problema", aseguró Trump en unas breves declaraciones a la prensa durante un desayuno de trabajo con Johnson, en la primera reunión que ambos mantienen desde que el británico llegó a la jefatura del Gobierno de su país.

Great working breakfast this morning with Prime Minister @BorisJohnson at the Hôtel du Palais in Biarritz, France! #G7Biarritz pic.twitter.com/ISQRFz7kJO

Trump afirmó que Johnson "es el hombre adecuado" para llevar a cabo la salida del Reino Unido de la UE, prevista para el 31 de octubre próximo.

"Estamos trabajando en un acuerdo comercial muy amplio y creo que saldrá adelante", recalcó el estadounidense, quien subrayó que ahora los británicos "no tendrán el obstáculo, el ancla alrededor del tobillo", en referencia a la todavía pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea.

This morning PM @BorisJohnson met @POTUS Donald Trump for the first time since becoming Prime Minister at the #G7 Summit



They discussed the special relationship between our two countries #G7Biarritz #TeamUK pic.twitter.com/zjzYN4Pi1x