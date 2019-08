Johnson advierte que "apenas es optimista" para un "brexit" con acuerdo

Biarritz (Francia (EuroEFE).- El primer ministro británico, Boris Johnson, confesó este lunes que la cumbre del G7 de Biarritz no ha mejorado "apenas" su optimismo sobre la eventualidad de encontrar un acuerdo de salida de su país de la Unión Europea (UE). Johnson se vuelve a Londres con la promesa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de negociar un "amplio e importante" acuerdo comercial con el Reino Unido una vez se produzca el "brexit". Pero con el resto de líderes europeos hubo pocos progresos. En el Reino Unido, los laboristas y algunos conservadores le advierten de que el acuerdo con la UE es una necesidad.

"Apenas soy más optimista", dijo el "premier" británico al término de la cumbre que reunió en la localidad del suroeste francés a los líderes de los siete países más ricos del planeta.

Johnson, que durante la cumbre que comenzó el pasado sábado mantuvo encuentros con diferentes líderes europeos y con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, señaló que la salida negociada "va a ser difícil".

