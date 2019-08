Juncker a Johnson: un "brexit" sin acuerdo será solo decisión del Reino Unido

Bruselas (EuroEFE).- El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, insistió este martes al primer ministro británico, Boris Johnson, en que si Reino Unido sale de la Unión Europea sin un acuerdo será solo por decisión de Londres y reiteró que estudiarán sus propuestas si son compatibles con el acuerdo de retirada.



En una conversación telefónica, el presidente del Ejecutivo comunitario trasladó a Johnson la voluntad de la Unión Europea (UE) de "trabajar de forma constructiva" con su Gobierno y de "estudiar cualquier propuesta concreta que pueda tener, siempre que sean compatibles con el acuerdo de retirada", según informó una portavoz comunitaria en Twitter.



El primer ministro conservador rechaza el acuerdo de salida sellado entre Bruselas y Londres en 2018 bajo el mandato de su predecesora, Theresa May, y pide en concreto sustituir la solución pactada para evitar restablecer una frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda por otros acuerdos alternativos, aunque no ha precisado cuáles.



En este contexto, Juncker subrayó que los Veintisiete mantienen su "firme apoyo" a Irlanda y seguirán "muy atentos" a que se preserven sus intereses.



Juncker insistió asimismo en que la UE, pese a estar "totalmente preparada" para el caso de que el "brexit" -previsto para el 31 de octubre- se materialice sin acuerdo, "hará todo lo posible para evitar esta situación".



"Un escenario de no acuerdo siempre será solo la decisión del Reino Unido, no de la UE", afirmó el luxemburgués, según su portavoz.



El presidente del Ejecutivo comunitario trasladó así la responsabilidad de un posible "brexit" por las bravas al Gobierno del Reino Unido, tal y como ya hizo este fin de semana el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la cumbre del G7 en Biarritz (Francia).



Tusk y Johnson se reunieron en los márgenes del encuentro en la ciudad francesa e insistieron en atribuirse mutuamente la responsabilidad de un "brexit" sin acuerdo, escenario considerado el peor para ambas partes y que tendría un importante impacto económico.



La UE se opone a renegociar el acuerdo de salida sellado en 2018, pero se ha mostrado dispuesta a considerar alternativas para la denominada salvaguarda irlandesa. Ahora bien, ha pedido a Johnson que presente propuestas "realistas" y factibles desde el punto de vista legal, no meramente compromisos.



El Gobierno británico, sin embargo, no ha precisado qué medidas propone para reemplazar la salvaguarda irlandesa y permitir, al mismo tiempo, que no vuelva a levantarse la frontera en el Úlster y se respeten así los acuerdos de paz del Viernes Santo.



Está previsto, no obstante, que mañana se reúnan en Bruselas los equipos negociadores del Reino Unido y de la Unión Europea a nivel técnico.

