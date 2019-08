La sociedad civil británica se alza contra la decisión de Boris Johnson

Londres (EuroEFE).- La decisión del primer ministro británico, Boris Johnson, de suspender el trabajo del Parlamento durante cinco semanas y la aprobación de la medida por parte de la reina Isabel II ha convulsionado a una parte muy importante de la sociedad civil británica, que está impulsando una iniciativa popular para evitarlo y que ha superado ya de largo el millón de firmas. A eso se unen iniciativas legales contra la decisión de Johnson, a lo que hay que añadir manifestaciones de protesta en los alrededores del Palacio de Westminster.

La solicitud online, iniciada por el activista pro UE Mark Johnston, pronto alcanzó las 100.000 firmas necesarias para que pueda ser sometida a debate en la Cámara de los Comunes. El Gobierno, por su parte, debe responder a la petición si supera el umbral de las 10.000 firmas.

Do not prorogue Parliament!



“Parliament must not be prorogued or dissolved unless the Article 50 period has been sufficiently extended or the UK's intention to withdraw from the EU has been cancelled.”



Sign & share https://t.co/rlrDZos2R6 — Mark Johnston (@MarkJohnstonLD) August 25, 2019

La petición dice que el Parlamento "no debe ser prorrogado (suspendido) o disuelto a menos y hasta que el Artículo 50 haya sido suficientemente extendido o se cancele la intención del Reino Unido de abandonar la UE".

► Web oficial de la petición

Además, miles de personas marcharon la noche del miércoles durante horas por las inmediaciones del Parlamento británico, como protesta por la decisión anunciada este miércoles por el líder tory de congelar las sesiones parlamentarias desde mediados de septiembre hasta el 14 de octubre.

Downing Street confirmó que en esa fecha -el 14 de octubre- se presentará la nueva agenda legislativa del gobierno, el llamado discurso de la reina.

La suspensión del Parlamento durante cinco semanas, aprobada formalmente por la reina Isabel II, deja poco margen temporal a los diputados opuestos al "brexit" duro para poder explorar y encontrar maneras legales con las que evitar ese escenario.

Pese a ello, el Partido Laborista de Jeremy Corbyn -principal grupo en la oposición- y otras formaciones políticas ya han confirmado que buscarán la manera de bloquear una salida de la UE sin acuerdo apelando a la legislación pese al apretado calendario.

Boris Johnson’s attempt to suspend parliament to avoid scrutiny of his plans for a reckless No Deal Brexit is an outrage and a threat to our democracy.



Labour will work across Parliament to hold the government to account and prevent a disastrous No Deal. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 28 de agosto de 2019

El responsable de comercio internacional laborista, Barry Gardiner, dijo a la emisora británica BBC Radio 4 que aunque será "extremadamente difícil", comenzarán la próxima semana los procesos legales necesarios en los Comunes.

Los diputados intentarán, afirmó, "tramitar la legislación apropiada en este calendario constreñido fijado por el gobierno".

Por su parte, el líder conservador en la Cámara de los Comunes tory Jacob Rees-Mogg defendió en la BBC que la medida es "completamente constitucional y adecuada" y consideró que "habrá muchísimo tiempo para debate antes del 13 de octubre".

Abierto un procedimiento para evitar la suspensión del Parlamento

I launched a legal challenge to stop Boris Johnson's 'cynical and cowardly' plan to bypass Parliament today https://t.co/aBcwfxj57n

Please support if you can https://t.co/UuucOWdUtK — Gina Miller (@thatginamiller) August 29, 2019

La activista anti "brexit" Gina Miller ha puesto en marcha un procedimiento legal a fin de evitar la suspensión del Parlamento, según reveló en un tuit. Miller ya había ganado una batalla legal sobre el artículo 50.

Según señaló Miller al citado canal de televisión, Boris Johnson "ha secuestrado el poder prerrogativo de la reina" a fin de emplearlo para "fines sin escrúpulos".

¿Quien es Gina Miller?

La empresaria Gina Miller fue quien ganó la batalla judicial para que el Parlamento británico autorice la activación del "brexit". El Tribunal Superior falló que el Gobierno de Londres debía convocar una votación parlamentaria y obtener legislación específica antes de activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Esa decisión fue ratificada por el Supremo, que rechazó el recurso presentado por el Ejecutivo de la primera ministra, la conservadora Theresa May, lo que representó, en opinión de Miller, una "victoria para la democracia". Y a partir de ahí, debates y votaciones en el Parlamento que descartaron una y otra vez el plan acordado con la UE para ejecutar el "brexit".

Miller se dedica también a actividades filantrópicas a través de la fundación "True and Fair", lanzada en 2009 para hacer campaña por un sector financiero más transparente y equitativo.

A través de esta fundación, Miller apoya, asimismo, el trabajo de pequeñas organizaciones humanitarias y, en 2015, llegó a aportar 135.982 libras a sus causas, según la comisión que regula este tipo de donaciones.

Como directora de la firma de inversión SCM Direct, establecida en 2009 con su actual marido,.

Johnson's attempted coup has given us the boost we needed, and reinforced our numbers.

He now faces not only the #RemainAlliance but our allies in defending democracy: Labour, the SNP, and perhaps even some Conservatives too.#StopTheCoup — StopTheCoup Alliance (@RemainAlliance) August 29, 2019

Además, la última encuesta de YouGov publicada el miércoles señala que el 47% de los británicos piensan que la decisión de Johnson de suspender el parlamento es inaceptable, mientras que el 27% cree que es aceptable y el 27% no están seguros. No obstante, este porcentaje se invierte entre los votantes conservadores encuestados: el 52% cree que la suspensión es aceptable, mientras que el 27% cree que no lo es.

SNAP POLL: By 47% to 27% Brits say it is unacceptable for the government to suspend Parliament in the run up to Brexit https://t.co/R3fi0E2VDi pic.twitter.com/L1BYkBua4M — YouGov (@YouGov) August 28, 2019

En esta línea, un estudio elaborado por el investigador de ciencias políticas de la Universidad de Southampton, Will Jennings, revela que, para el "votante medio" británico, la opción más aceptable es la de un "brexit" blando.

In a guest post, @drjennings searches for what form of Brexit would be most palatable to the 'median voter'. It would seem to be a Soft Brexit. https://t.co/5cQ8b0aAsK pic.twitter.com/Gh4dwwPqf4 — YouGov (@YouGov) August 29, 2019

Las sesiones parlamentarias se reanudarán el próximo martes y, según la nueva agenda, el 10 u 11 de septiembre el parlamento podría ser prorrogado hasta el 14 de octubre.

Dimite la líder de los conservadores escoceses

La líder de los conservadores escoceses, Ruth Davidson, anunció este jueves su dimisión aduciendo cambios "personales" y en el "amplio contexto político".

En una carta dirigida al presidente de la federación escocesa, Davidson hizo efectiva su marcha y, en una comparecencia posterior ante la prensa, afirmó que ha sido el "privilegio" de su vida ostentar el cargo de líder regional de los conservadores.

"Si bien no he escondido el conflicto que siento sobre el 'brexit', he intentado diseñar un curso de acción para nuestro partido que reconozca y respete el resultado del referéndum al tiempo que maximice las oportunidades y mitigue los riesgos para industrias y sectores escoceses claves", declaró.

It has been the privilege of my life to serve as @ScotTories leader. This morning I wrote to the Scottish party chairman to tender my resignation. pic.twitter.com/CJ9EjW2RqN — Ruth Davidson (@RuthDavidsonMSP) August 29, 2019

Información elaborada con aportaciones de la delegación de Efe en Londres (Edición: María Moya y Luis Alonso)

Para saber más:

► Consulta el mapa de firmas de la petición