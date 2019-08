Corbyn apuesta por "legislar rápidamente" para detener un "brexit" duro

Londres (EuroEFE).- El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, afirmó este jueves que el Parlamento debe "legislar rápidamente" a partir del 3 de septiembre, cuando reabrirá sus puertas tras el receso veraniego, para tratar de bloquear un posible "brexit" no negociado.



El jefe de la oposición en el Reino Unido recalcó asimismo que contempla presentar una moción de censura contra el primer ministro, el conservador Boris Johnson, "en el momento apropiado".



Johnson ordenó ayer una suspensión temporal del Parlamento británico desde la segunda semana de septiembre hasta el 14 de octubre, por lo que el periodo disponible para que la oposición trate de frenar una eventual salida de la Unión Europea (UE) se ha estrechado.



El jefe de Gobierno asegura que romperá los lazos con Bruselas el 31 de octubre aunque no haya alcanzado un acuerdo, si bien continúa tratando de obtener concesiones por parte de los 27 socios comunitarios restantes para que la Cámara de los Comunes ratifique un texto antes de esa fecha límite.



"Está tratando de suspender el Parlamento para evitar que se produzca un debate serio y se evite un 'brexit' sin acuerdo", dijo Corbyn a la cadena Sky News.



"Lo que vamos a hacer es tratar de detenerle políticamente, el martes (cuando las cámaras retoman su actividad), con un proceso parlamentario que permita legislar y prevenir un 'brexit' no negociado", afirmó Corbyn.



El líder laborista avanzó que también intentará "evitar que cierre el Parlamento".



"Un 'brexit' sin acuerdo pondría en riesgo inmediato el comercio y los puestos de trabajo, y se impondría de pronto una frontera en Irlanda del Norte", declaró.



Criticó asimismo que Johnson quiere llevar al Reino Unido "directamente hacia las manos" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien el Gobierno británico negocia un futuro acuerdo comercial.

