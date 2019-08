La justicia aplaza su decisión sobre la legalidad de la iniciativa de Johnson

Edimburgo (EuroEFE).- El Tribunal de Sesiones de Edimburgo dictaminará el próximo martes si es legal la decisión adoptada por el Gobierno del primer ministro británico, Boris Johnson, sobre el cierre temporal del Parlamento a mediados de septiembre. Durante una audiencia que duró apenas media hora, el juez lord Raymond Doherty descartó emitir un "interdicto provisional", es decir, adelantar su decisión sobre la legalidad de la medida, como le pedían los demandantes, con lo que estos no han conseguido, por el momento, frenar los planes de Johnson. Las firmas recogidas por una petición para que no se cierre el parlamento han superado ya 1,6 millones.

El magistrado señaló que prefería no pronunciarse de forma preliminar antes de que hubiera una vista completa para escuchar los argumentos de todas las partes, por lo que adelantó la sesión prevista para el 6 de septiembre al próximo martes. A su juicio, tampoco se ha demostrado que exista "la necesidad de un veredicto provisiona", pero sí que en aras del "interés de la justicia y del público" era conveniente que el caso se resolviera "más pronto que tarde".

El tribunal civil de mayor rango de Escocia se pronunció así ante la demanda presentada por un grupo de más de 70 diputados británicos, que, el mes pasado, pidió que resolviera si es legal clausurar la Cámara de los Comunes para evitar que los detractores de un "brexit" (salida del Reino Unido de la Unión Europea) sin acuerdo puedan frenarlo.

Again to be crystal clear there has been no decision on the arguments in #Cherrycase. Emergency orders merely refused pending FULL hearing of the merits of our case against #Prorogation on Tuesday 3 Sept. We have all to play for #Brexit #StopTheCoup https://t.co/YiyYtXrG6O