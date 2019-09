Malestar entre los conservadores por la actitud de Johnson con el "brexit"

Londres (EuroEFE).- El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, ha acusado a sus compañeros de partido que amenazan con rebelarse en el Parlamento contra de un "brexit" sin acuerdo de estar minando su negociación ante la Unión Europea (UE).

"Lo único que podría socavar la capacidad de negociación del Reino Unido sería que Bruselas piense que hay alguna posibilidad de que el referéndum pueda cancelarse y el 'brexit' pueda bloquearse", señaló Johnson en una entrevista con el diario "The Sunday Times".

El primer ministro confía en convencer a Bruselas de retirar del acuerdo de salida la polémica salvaguarda para asegurar que no hay una frontera en Irlanda del Norte tras el "brexit" o salida del Reino Unido de la UE, aunque los 27 socios comunitarios restantes se han mantenido hasta ahora inflexible en ese punto.

Si no ha logrado renegociar el acuerdo el 31 de octubre, la fecha límite para materializar el "brexit", Johnson asegura que romperá igualmente los lazos con la UE, un escenario que puede tener consecuencias económicas negativas tanto para el Reino Unido como para el bloque europeo.

Ante la posibilidad de que parte de sus diputados voten en el Parlamento a favor de bloquear una salida sin acuerdo, Johnson les advirtió de que estarían posicionando en contra del mandato popular para abandonar la UE que salió el referéndum de junio de 2016.

"Le digo a todo el mundo en este país, incluidos todos los del Parlamento, la decisión principal es esta: ¿Os vais a alinear con Jeremy Corbyn (líder laborista) y aquellos que quieren cancelar el referéndum?", declaró el primer ministro.

"The Sunday Times" revela que Johnson está valorando expulsar del grupo parlamentario conservador a aquellos diputados que rompan la disciplina de partido.

El diario indica asimismo que un grupo de unos 20 parlamentarios "tories" (conservadores), la mayoría de ellos antiguos altos cargos, analizan planes para distanciarse del partido si se les obliga a defender un "brexit" no negociado.

El exministro de Economía Philip Hammond, el antiguo titular de Justicia David Gauke y el exministro de Empresas Greg Clark están entre los posibles rebeles, según el rotativo británico.

Hammond consideró en un mensaje en Twitter que sería "asombrosamente hipócrita" que el primer ministro expulsara a quienes rompan la disciplina de partido, dado que ocho miembros del actual gabinete se rebelaron meses atrás cuando la ex primera ministra Theresa May trataba de aprobar el acuerdo de salida en el Parlamento.

"Quiero cumplir nuestro programa electoral de 2017, que prometía una salida suave y ordenada, y una relación profunda y especial con la Unión Europea. No un 'no acuerdo' antidemocrático", indicó el exministro.

If true, this would be staggeringly hypocritical: 8 members of the current cabinet have defied the party whip this year.

I want to honour our 2017 manifesto which promised a “smooth and orderly” exit and a “deep and special partnership” with the EU.

Not an undemocratic No Deal. https://t.co/045od2lsvD — Philip Hammond (@PhilipHammondUK) August 31, 2019

La Cámara de los Comunes reabrirá sus puertas el martes tras el receso veraniego y los diputados contarán entonces con unas pocas sesiones para tratar de legislar en contra de un "brexit" duro.

Durante la segunda semana de septiembre, el Parlamento volverá a suspenderse, según ha ordenado por Johnson, hasta el 14 de octubre, una decisión que es vista por la oposición como una maniobra para dificultar que las cámaras frenen los planes del primer ministro.

"El Parlamento ha dedicado tres años enteros a fantásticas disputas alrededor de este asunto y no ha logrado resolverlo con éxito. Van a tener mucho tiempo este mes y el próximo para continuar reflexionando", dijo a ese respecto el jefe de Gobierno.

Barnier descarta que la UE elimine la salvaguarda para Irlanda del Norte

El negociador jefe para el "brexit" de la Unión Europea (UE), Michel Barnier, descartó este domingo que Bruselas vaya a aceptar la demanda de Londres de eliminar la cláusula de salvaguarda para evitar una frontera en Irlanda del Norte.

En un artículo publicado en el diario "The Sunday Telegraph", Barnier aseguró que esa disposición representa la "máxima flexibilidad" que la UE puede ofrecer al Reino Unido en el acuerdo de salida del bloque comunitario.

"Hemos mantenido un intenso diálogo entre los Estados miembros de la UE sobre la necesidad de garantizar la integridad del mercado único y mantener esa frontera completamente abierta. En ese sentido, la salvaguarda es la máxima flexibilidad que la UE puede ofrecer a un Estado no miembro", señaló Barnier.

Ante la demanda de Johnson de retirar el mecanismo de seguridad, el negociador comunitario asegura que no se siente "optimista" sobre la posibilidad de evitar una ruptura no negociada con el Reino Unido el próximo 31 de octubre, la fecha límite para ratificar un acuerdo.

"La UE está lista para explorar todas la avenidas que el Reino Unido pueda presentar que sean compatibles con el acuerdo de salida", recalcó Barnier.

"El Reino Unido ha llegado al momento de la verdad y debe decidir si abandona la UE con un acuerdo o sin él. Si elige esa segunda opción, significa que no habrá un periodo de transición", señaló el negociador.

Aseguró asimismo que en caso de una ruptura abrupta Bruselas no pactará con Londres "miniacuerdos" para paliar los posibles efectos negativos para el Reino Unido en diversos sectores, debido a que "la UE actuará para proteger sus propios intereses.

Miles de británicos claman en las calles contra la clausura del Parlamento

Miles de personas salieron a la calle este sábado en ciudades de todo el Reino Unido para protestar contra la decisión del primer ministro británico, Boris Johnson, de clausurar el Parlamento durante cinco semanas en la recta final del proceso del "brexit".

Frente a Downing Street, residencia oficial del jefe de Gobierno en Londres, se congregó una multitud con pancartas que llamaban a "defender la democracia" y "detener el golpe" del conservador Johnson.

Las protestas se repitieron a lo largo del país, con concentraciones en Manchester y Liverpool (Inglaterra), Glasgow (Escocia), Swansea (Gales) y Belfast (Irlanda del Norte), entre otras ciudades.

Un grupo de manifestantes cortó el tráfico en la céntrica plaza de Trafalgar de la capital británica, mientras que otros bloquearon temporalmente el puente de Westminster al grito de "la democracia y el Parlamento están siendo atacados".

Las concentraciones fueron convocadas por el grupo de presión "antibrexit" Otra Europa es Posible y por Momentum, una organización adscrita al ala más izquierdista del Partido Laborista.

Una de las convocatorias que llamaban a la movilización a través de las redes sociales afirmaba: "Boris Johnson está tratando de clausurar nuestra democracia para poder cumplir sus planes del 'brexit".

"No podemos confiar simplemente en los tribunales o en los procesos parlamentarios para salir del apuro. Tenemos la obligación de ponernos en pie", señalaba esa nota.

El líder laborista, Jeremy Corbyn, se dirigió a los manifestantes en Glasgow para asegurar que su partido tratará de desbaratar la estrategia de Johnson.

"Estoy orgulloso de estar aquí con vosotros para decirle a Boris Johnson que de ningún modo (cerrará las cámaras), es nuestro Parlamento", declaró.