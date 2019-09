Johnson urge a no bloquear el "brexit", entre rumores de nuevas elecciones

Londres (EuroEFE).- El primer ministro británico, el conservador Boris Johson, ha advertido a los diputados a que no cumplan su amenaza de bloquear un "brexit" sin acuerdo y ha dejado en el aire la posibilidad de convocar unas elecciones anticipadas si se consuma una rebelión contra él en el Parlamento.

Un grupo de diputados "tories" se prepara para colaborar con la oposición en la tramitación de una ley que obligue al Gobierno a solicitar una nueva extensión de la fecha del "brexit" si no se llega a un acuerdo sobre las condiciones de salida.

Johnson alertó sin embargo de que "bajo ninguna circunstancia" retrasará la ruptura más allá del momento previsto, el 31 de octubre.

Advirtió además de que si los diputados limitan su capacidad para ejecutar un "brexit" duro le resultaría "imposible" seguir adelante con sus planes, que pasan por continuar negociando con Bruselas y tratar de arrancar nuevas concesiones.

"Yo no quiero unas elecciones, vosotros no queréis unas elecciones", declaró el primer ministro, después de que el Gobierno haya amenazado con expulsar del grupo parlamentario a los conservadores que voten en contra de la disciplina de partido.

To show our friends in Brussels that we're united in our purpose, MPs should vote with the govt against Corbyn’s pointless delay.



I want everybody to know, there are no circumstances in which I will ask Brussels to delay. We are leaving on 31 Oct, no ifs or buts.