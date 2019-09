Aumenta el fraude con los fondos agrícolas y con el comercio electrónico en la UE

Bruselas (EuroEFE).- La Oficina de Lucha Europea contra el Fraude (OLAF) advirtió este martes de que ha aumentado el fraude con los fondos agrícolas comunitarios, mientras que los grupos organizados que engañan en el pago de tarifas aduaneras recurren cada vez más al comercio electrónico.



Así se desprende del informe anual de la OLAF, que analiza las tendencias registrada en 2018, un año en el que cerró 167 investigaciones y recomendó a instituciones y Estados miembros recuperar 371 millones de euros para el presupuesto comunitario.



Se trata de dinero que no llegó a las arcas europeas por el fraude o que no será desembolsado tras detectar irregularidades en los proyectos receptores.



La OLAF investiga casos de fraude que afecten al presupuesto de la Unión Europea (UE), ya sea corrupción, contrabando, malversación o blanqueo de dinero, entre otros, que cada vez más implican a varios países.



De las 414 investigaciones que permanecían abiertas al final de 2018 (219 abiertas ese año), la mayor parte afectan a los fondos estructurales (85), mientras que 65 tienen que ver con el personal comunitario, 44 con la ayuda al exterior, 43 con aduanas y 33 a los fondos agrícolas, entre otros.



Más fraude con las ayudas a la Agricultura



En los últimos años, la OLAF ha encontrado un mayor número de casos de fraude ligados a las ayudas a la agricultura, en particular en las destinadas a promocionar productos europeos.



En 2018, la OLAF investigó a un grupo organizado que ofrecía en distintos países ayuda a los ganaderos que querían promocionar sus lácteos fuera de la UE, incluso financiación para sufragar parte de los costes.



Después creaban una red de empresas pantalla en varios países y, con la colaboración de los beneficiarios, manipulaban los procedimientos de licitación, inflaban los precios para recibir fondos por servicios que no prestaban y blanqueaban después las ayudas recibidas.



En total, OLAF pidió recuperar 15 millones de euros por este motivo.



La agencia ha investigado también casos de "falsos granjeros", en los que los defraudadores solicitaban ayudas a nombre de personas fallecidas, o de "rebaños fantasma", en los que se pedían ayudas para animales que no existían.



Otro tipo de fraude es el llamado "agro-pirata" en el que se solicitan fondos para tierras que ni siquiera pertenecen al solicitante. La OLAF reclamó a Francia más de medio millón de euros en 2018 por un caso de este tipo.



El fraude en aduanas, ahora a través de Internet



El fraude en las aduanas de la UE es fundamentalmente de dos tipos: o se introducen mercancías de contrabando para no pagar aranceles o se declara un valor inferior al real para pagar menos.



Desde 2017 la OLAF ha lidiado con varios casos con textiles y calzado procedente sobre todo de China, en el que los defraudadores van cambiando de puerto dónde declarar los bienes buscando el más laxo.



Los defraudadores "inundan un determinado control de modo que no sean capaces de lidiar con el flujo de bienes que llegan y les den salida sin verificar. Les funciona fantástico", explicó el director de investigaciones de la OLAF, Ernesto Bianchi.



De este modo, dijo, entran en la UE "millones" de productos falsificados, desde champú hasta pesticidas, que son ilegales.



Hasta ahora la OLAF ha pedido recuperar 2.500 millones de euros por este motivo.



Aunque este tipo de fraude se ha reducido un tercio, la agencia europea no cree que haya desaparecido, sino que "el patrón de fraude ha cambiado al comercio electrónico", según Bianchi.



"Ahora, en lugar de tener grandes contenedores llegando con mucho textil y calzado, puede ser más conveniente y más difícil de detectar que lleguen a la UE a través del comercio en internet", afirmó.



Este, dijo, es el gran "reto" para el futuro en la lucha contra el fraude.



España, entre los que más irregularidades detectan



Los Estados miembros detectaron 50.153 irregularidades en el uso de fondos estructurales y agrícolas, ya fuese por fraude u otros motivos, entre 2014 y 2018.



España fue el país que más casos remitió a las autoridades europeas, con 10.995, pero esto no significa que sea el país dónde más irregularidades hubo, sino que es muy activo al detectarlas.



Los Estados detectaron además 25.699 irregularidades ligadas a los recursos propios del presupuesto, con España como el quinto país que más casos remitió después de Alemania, el Reino Unido, Holanda y Francia.

