"Brexit"...y ahora qué: un día que puede terminar en convocatoria electoral

Londres (EuroEFE).- La batalla política del "brexit" continúa este miércoles en la Cámara de los Comunes después de que el primer ministro británico, Boris Johnson, sufriese anoche un varapalo al asumir la oposición el control de la agenda parlamentaria.

La oposición, con la ayuda de 21 diputados "rebeldes" conservadores, unió fuerzas al ganar por 328 votos a favor y 301 en contra una moción que le ha otorgado la potestad de controlar el orden del día, reservado normalmente al Ejecutivo del Reino Unido.

El objetivo de la oposición es vetar un "brexit" sin acuerdo el próximo 31 de octubre, fecha fijada para el "divorcio" de la Unión Europea (UE), ya que Johnson está determinado a cumplir con ese calendario haya o no pacto con el bloque europeo.

El primer ministro criticó hoy, a través de su cuenta de Twitter, al líder laborista, Jeremy Corbyn, al afirmar que la medida aprobada anoche puede desencadenar "años de incertidumbre" y "retrasos" de la ruptura con Bruselas, pero que está centrado en liderar al Reino Unido para sacarlo del club europeo este 31 de octubre.

Corbyn and his surrender bill would mean years of uncertainty and delay. I am determined to lead this country forward and take Britain out of the EU on October 31st — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 4, 2019

Johnson castigó a los diputados "tories" rebeldes al expulsarlos del grupo parlamentario, medida que ha afectado a destacados parlamentarios, como Kenneth Clarke -el más veterano de los Comunes y, por ello, llamado el "Padre de la Cámara"-.

- ¿QUÉ PASARÁ ESTE MIÉRCOLES EN LA CÁMARA DE LOS COMUNES?

Con el control de la agenda parlamentaria, la oposición procederá hoy a tramitar un proyecto de ley que impida una retirada de la UE sin acuerdo y forzar al primer ministro a solicitar a los 27 una extensión del "brexit" de tres meses, hasta el 31 de enero de 2020.

La oposición buscará tramitar esta legislación con carácter de urgencia tras la decisión de Johnson de suspender el Parlamento desde mediados de la próxima semana hasta el 14 de octubre.

La ley y las enmiendas que puedan presentarse serán debatidas después de las 14.00 GMT antes que los comunes procedan a votar, posiblemente después de las 16.00 GMT.

Tonight we defeated Boris Johnson in his first Commons test and tomorrow we will legislate against his disastrous No Deal plans.



We'll support a vote to call a General Election, so the people can decide our country's future, once the Bill to stop No Deal is law. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) September 3, 2019

- ¿PROSPERARÁ EL PROYECTO DE LEY DE LA OPOSICIÓN?

Tras la votación de anoche, todo indica que los mismos diputados votarán esta noche a favor de la ley destinada a vetar un "brexit" sin pacto y un nuevo retraso del "divorcio", que sería el tercero, después de los marzo y abril de este año.

Se espera que el proyecto de ley supere hoy el trámite en los Comunes antes de que pase a la Cámara de los Lores (alta), donde el proceso, en cambio, puede tardar varios días. No obstante, los comentaristas estiman que la ley puede quedar aprobada el día 9.

- ¿PUEDE JOHNSON DETENER ESTA LEGISLACIÓN?

El primer ministro ha dejado claro que no está dispuesto a pedir a la UE un nuevo retraso del "brexit", lo que ha generado un sinfín de conjeturas sobre la posibilidad de que se niegue a remitir a Balmoral (Escocia), donde la reina Isabel II está de vacaciones, el texto legislativo para que la soberana firme la sanción real.

Sin embargo, es poco probable que Johnson tome esta decisión dado el poder constitucional del Parlamento de Westminster (Londres).

If MPs vote for Jeremy Corbyn’s #SurrenderBill tomorrow, we’re going to have to make a choice:



Brexit on 31st October with @BorisJohnson and the Conservatives

Years of delay and arguments with Jeremy Corbyn and Labour pic.twitter.com/c0U42ooerh — Conservatives (@Conservatives) September 3, 2019

- ¿CONVOCARÁ JOHNSON ELECCIONES GENERALES?

El "premier" confirmó anoche en los Comunes que presentará una moción para un adelanto de los comicios generales -previstos recién para 2022- si la oposición consigue su objetivo esta noche.

Al tratarse de un adelanto electoral, Johnson necesita el apoyo de dos tercios de los Comunes para convocar comicios, que podrían celebrarse el 14 o el 15 de octubre, días antes del Consejo europeo.

El líder conservador está en una situación difícil al perder ayer la mayoría parlamentaria después de que uno de sus diputados -Phillip Lee- se marchase al Partido Liberal Demócrata en descontento con las maniobras políticas del jefe del Gobierno.

Johnson tenían hasta hora una mayoría de apenas un solo diputado, por lo que confía, según los comentaristas, en mejorar su suerte en las urnas si finalmente toma el camino del adelanto de elecciones.

El "premier" confía en contar con el respaldo parlamentario para llamar a las urnas ya que la oposición laborista lleva meses solicitando una convocatoria de elecciones.

Sin embargo, Corbyn ha insistido en que apoyará unos comicios una vez que se convierta en ley el proyecto que se tramita hoy en los Comunes para vetar un "brexit" sin acuerdo.

61% of Tory voters say that No Deal blockers should not be allowed to stand as Tory candidates at the next general election. By 40% to 34% the general public say they should be allowed https://t.co/UYtot7AEvW pic.twitter.com/Dqtdd6hoq7 — YouGov (@YouGov) September 2, 2019

El primer ministro, dada su popularidad, confía en un buen resultado electoral a su favor para sumar diputados y contar sobre todo con los votos de los británicos que han apoyado al Partido del Brexit de Nigel Farage en los comicios europeos de mayo.

Por Viviana García

