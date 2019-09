Una victoria para Johnson: es legal su decisión de cerrar el parlamento

Edimburgo (Reino Unido) (EuroEFE).- Una victoria parcial para el primer ministro británico, Boris Johnson. Según dictaminó este miércoles el Tribunal de Sesiones de Edimburgo (Escocia), Johnson actuó de acuerdo con la legalidad cuando decidió suspender temporalmente el Parlamento hasta pocos días antes de la salida de la Unión Europea (UE). Mientras eso sucede y teniendo en cuenta los acontecimientos en la Cámara de los Comunes, la CE ha confirmado que Johnson sigue siendo su interlocutor y que continúan las "conversaciones técnicas" sobre el "brexit".

El juez Lord Raymond Doherty afirmó que la acción del Gobierno "no contraviene la ley", porque la potestad de suspender la Cámara de los Comunes "es un poder reservado al Ejecutivo".

La corte civil de mayor rango de Escocia se pronunció así sobre la demanda presentada por un grupo de más de 70 diputados británicos, que pidió que se estableciera la legalidad de clausurar la Cámara de los Comunes para evitar que los detractores de un "brexit" sin acuerdo puedan frenarlo.

Durante la lectura de su veredicto, el magistrado señaló que no está convencido de que la cuestión sea "justiciable", es decir, que la acción del Gobierno pueda en este caso ser llevada ante los tribunales, ya que, según dijo, "el Ejecutivo rinde cuentas ante el Parlamento".

Es una "decisión política", señaló y añadió que, tomando en cuenta "la separación de poderes", no era voluntad del tribunal "interferir" en la labor gubernamental.

Lord Doherty concluyó destacando que rechaza así la petición de los demandantes que pretendían que el caso fuese tildado de "ilegal" y "anticonstitucional" y que ya han anunciado que presentarán un recurso ante el Tribunal Supremo británico, que podría celebrar una vista el 17 de septiembre.

La diputada del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, que ha liderado la demanda, afirmó en Twitter que considera que el juez "ha cometido un error de ley" y confirmó que los demandantes "apelarán de inmediato".

Seems we have lost #Cherrycase to stop #prorogation at 1st instance. Judge rules court can’t review exercise of prerogative power to #prorogue. We thinks he’s erred in law on this point & others & will seek to appeal immediately #Brexit #StopTheCoup