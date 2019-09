El parlamento bloquea un "brexit" sin acuerdo y la convocatoria electoral propuesta por Johnson

Londres (EuroEFE).- El Parlamento británico ha aprobado este miércoles una ley para bloquear el "brexit" sin acuerdo. Pocos minutos después el primer ministro, el conservador Boris Johnson, propuso la convocatoria de elecciones para el próximo 15 de octubre, pero la moción no salió adelante porque necesitaba una mayoría de dos tercios y solo consiguió 298 votos.

La Cámara de los Comunes dio luz verde este miércoles a una ley para obligar al Gobierno británico a pedir una prórroga a la salida de la Unión Europea (UE) si no ha llegado a un acuerdo con Bruselas el 19 de octubre.

Los diputados respaldaron por 327 votos a favor y 299 en contra una legislación que pasará ahora a la Cámara de los Lores, antes de recibir previsiblemente el asentimiento de la jefa de Estado, la reina Isabel II, en los próximos días.

House of Commons votes against the Prime Minister's motion for an early general election by 298 to 56.



Under the Fixed-term Parliaments Act two thirds of MPs (434) would have had to vote for the motion.

Find out more about the Fixed-term Parliaments Act: https://t.co/C0wSpHXNM6 — UK House of Commons (@HouseofCommons) September 4, 2019

Pero pocos minutos después Johnson contratacó con su esperada convocatoria electoral. Propuso ante el Parlamento celebrar unas elecciones generales anticipadas el próximo 15 de octubre. Pero la propuesta no salió adelante porque solo consiguió 298 votos a favor y necesitaba dos tercios de la cámara.

Los laboristas quieren primero la ley contra el "brexit" duro

El líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, declaró que solo respaldaría la convocatoria de elecciones una vez la ley contra un "brexit" sin acuerdo reciba el asentimiento de la reina Isabel II, lo que previsiblemente se producirá en los próximos días.

Our next step in preventing the Tories’ disastrous No Deal Brexit has just passed the Commons. We will take No Deal off the table and then we will back a General Election. pic.twitter.com/xcGpDnhw4Q — The Labour Party (@UKLabour) September 4, 2019

"Dejemos que esta ley sea aprobada y reciba el asentimiento real. Entonces respaldaremos unas elecciones, para que no nos estrellemos sin un acuerdo fuera de la Unión Europea", afirmó el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, en el Parlamento.

El Partido Liberal Demócrata y el Partido Nacionalista Escocés (SNP) se mostraron asimismo en contra de unas elecciones hasta que la posibilidad de un "brexit" duro haya quedado completamente fuera de la mesa.

La legislación contra el "brexit" duro, impulsada por diputados de la oposición y conservadores críticos con Johnson, recibió en los Comunes 327 votos a favor y 299 en contra, y ha comenzado ya a ser evaluada por la Cámara de los Lores.

For the second night, SNP MPs have joined with other parties to vote down Boris Johnson's catastrophic no deal Brexit plan.



Boris Johnson has now lost 3 votes out of 3 during his term as Prime Minister. Join us in the fight against a no deal Brexit: https://t.co/Y3aAaWSS15 pic.twitter.com/ffX2jHnW2N — The SNP (@theSNP) September 4, 2019

Los impulsores de la ley contra una salida abrupta de la Unión Europea (UE) quieren que se acabe de tramitar con la mayor celeridad posible, porque el primer ministro ha ordenado que se cierre el Parlamento a mediados de la próxima semana hasta el 14 de octubre.

Se teme, sin embargo, que parlamentarios conservadores en los Lores utilicen tácticas de filibusterismo para retrasar el avance de la legislación en la Cámara Alta, donde ya han registrado cerca de cien enmiendas y en la que se espera un debate complejo que puede durar días.

Para Johnson, el texto trata de "forzar al primer ministro a enviar una carta prefabricada para rendirse en una negociación internacional".

Según el texto aprobado hoy, el Gobierno estará obligado a solicitar una extensión del "brexit" a Bruselas si el 19 de octubre no ha formalizado un acuerdo de salida de la UE.

Johnson sostiene que su principal objetivo es llegar a un pacto con los 27 socios comunitarios restantes, pero argumenta que la amenaza de un "brexit" sin acuerdo es su única baza para tratar de obtener mayores concesiones.

El primer ministro aseguró hoy que ha habido "progresos sustanciales" en sus contactos con la UE, aunque Bruselas ha mantenido hasta ahora que no contemplan suprimir del acuerdo la cláusula para evitar una frontera en Irlanda del Norte, la principal reclamación del jefe de Gobierno británico.

La intención de voto hacia el Partido Conservador ha ido alza en las encuestas desde que Johnson asumió la jefatura de Gobierno a finales de julio.

En unas elecciones, el primer ministro trataría de obtener una mayoría suficiente para superar los actuales escollos parlamentarios y continuar implementando sus planes.

Un sondeo publicado esta semana por la firma YouGov sugiere que los conservadores obtendrían el 35 % de los votos en unas elecciones, los laboristas el 25 %, los liberal-demócratas el 16 % y el Partido del Brexit el 11 %.

Las conversaciones técnicas continúan

Antes de la votación en los Comunes, la portavoz de la CE, Mina Andreeva, informó en Bruselas de que el equipo negociador de la Comisión se iba a reunir este míércoles para mantener "conversaciones técnicas" con el "sherpa" -representante especial- del Reino Unido, David Frost.

A la pregunta de cuál es para la CE la última fecha posible para recibir una propuesta de Londres sobre un acuerdo de retirada, la portavoz rechazó "especular" y recordó que "no hay una fecha límite para estos asuntos".

"En el pasado, la Comisión siempre ha mostrado su flexibilidad para implicarse, así como han hecho los líderes de la UE incluyendo el asunto en su agenda", indicó, y apuntó que "siempre es posible tener cumbres de emergencia, conversaciones de emergencia".

"Hemos mostrado nuestra voluntad y determinación de llegar a un 'brexit' con acuerdo sobre la base del pacto de retirada, así que por ello no voy a especular sobre cuándo sería el último momento para ello", afirmó.

En todo caso, confirmó que "estamos trabajando entorno a una salida el 31 de octubre sobre la base del acuerdo de retirada".

Información elaborada por las delegaciones de Efe en Londres y Bruselas (Edición: Luis Alonso)