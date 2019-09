Von der Leyen tiene su equipo para la CE completa con la designación de Gentiloni

Bruselas (EuroEFE).- La futura presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ya tiene formado su equipo y lo presentará el próximo martes, una vez todos los Gobiernos de los Estados miembros han presentado ya a sus candidatos.Italia ha nombrado al ex primer ministro Paolo Gentiloni.

"Estoy feliz de haber recibido todos los nombres de los Estados miembros. Ahora tengo ganas de formar un Colegio (de comisarios) equilibrado, que presentaré el martes", anunció la propia Von der Leyen en su cuenta de Twitter.

