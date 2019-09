Viacrucis político de Johnson: ni "brexit" sin acuerdo ni adelanto electoral

Londres (EuroEFE).- La ley para evitar que el Reino Unido abandone la Unión Europea (UE) sin un acuerdo recibió este viernes la aprobación de la Cámara de los Lores, lo que la deja lista para que el lunes reciba el asentimiento de la reina Isabel II. Es el segundo revés político en una semana para el primer ministro británico, Boris Johnson, en un país cada vez más crispado, y con el anuncio de la oposición de que bloqueará su segundo intento de adelanto electoral.

La legislación, que ya recibió esta semana el visto bueno de la Cámara de los Comunes (baja), superó su paso por los Lores sin oposición.

El texto forzará al Gobierno británico a solicitar a Bruselas una extensión del "brexit" si no se ha llegado a un acuerdo sobre las condiciones de salida de la UE el próximo 19 de octubre, pese a que Johnson dijo la víspera que prefería estar "muerto en una zanja" antes que pedir una prórroga a la UE.

Johnson busca desesperadamente un adelanto electoral: única salida a su viacrucis político

"Un retraso sin sentido". Así calificó este viernes el primer ministro el escenario de una eventual prórroga.

Según Johnson, la ciudadanía británica "no quiere más vacilaciones y demoras" en el proceso de retirada del bloque común, por lo que dijo estar comprometido a "ir a Bruselas, conseguir un acuerdo el 17 y 18 de octubre (cuando se celebrará el Consejo Europeo) y asegurarnos de que salimos el 31 de octubre".

Preguntado sobre si se plantearía dimitir de no poder cumplir con esta promesa, el "premier" contestó que es una "hipótesis" que no quiere "contemplar".

Ante la profunda crisis en que la gestión del "brexit" ha sumido al Partido Conservador, que expulsó a 21 de sus diputados del grupo parlamentario después de que votaran a favor de evitar una salida abrupta del bloque común, su líder aseguró que tratará de reunificar sus filas.

"Intentaré encontrar formas de construir puentes, pero tengo que ser claro, tenemos que materializar el 'brexit'. Este es el mensaje para mis compañeros", apuntó Johnson, quien en plena calle se vio confrontado al profundo malestar de un ciudadano por su proceder en la crisis del "brexit" y que refleja la crispación creciente de una buena parte de la sociedad británica.

La oposición rechazará el lunes el segundo intento de Johnson de convocar elecciones

El Gobierno de Johnson volverá a pedir el respaldo de la Cámara de los Comunes el próximo lunes para llamar a los británicos a las urnas el próximo 15 de octubre, pero la oposición ya ha anunciado que no apoyará esta medida.

"Nunca he conocido una oposición en la historia de la democracia que se haya negado a tener unas elecciones, pero esa es su elección. Creo que obviamente no confían en la gente, no piensan que votará por ellos, por lo que se niegan a tener unas elecciones", indicó Johnson, quien está multiplicando sus actos públicos en una clara precampaña electoral.

There are so many opportunities for the UK post-Brexit. Let’s get this done. pic.twitter.com/HlyRiZPC3I