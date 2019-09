Johnson discute en Irlanda el "brexit" y reitera que aún puede haber acuerdo

Dublín (EuroEFE).- El primer ministro británico, Boris Johnson, ha saltado este lunes el mar de Irlanda para entrevistarse en Dublín con el primer ministro irlandés Leo Varadkar. Según Johnson, el escollo para un acuerdo final sobre el "brexit" es la salvaguarda irlandesa incluida en el pacto alcanzado con la anterior primera ministra, Theresa May. Varadkar afirmó que "aún es posible" alcanzar un acuerdo aunque Johnson no haya presentado hasta ahora alternativas a dicha salvaguarda. El próximo 31 de octubre se acaba el plazo para culminar el "brexit".

"Una falta de acuerdo causará mucho trastorno en Irlanda. Tendremos que lidiar con problemas como las tarifas y las ayudas estatales", afirmó Varadkar, que calificó de "tarea hercúlea" para Londres organizar nuevos acuerdos comerciales con Estados Unidos y otros países una vez salga del bloque europeo. Estados Unidos prometió a Boris Johnson, en el último G7 celebrado en la localidad francesa de Biarritz, un rápido y ambicioso acuerdo comercial una vez salga de la UE.

British Prime Minister @BorisJohnson has arrived at Govt Buildings. We’ll be talking #Brexit. The stakes are high. Avoiding the return of a hard border on this island and protecting our place in the single market are the Irish Government’s priorities in all circumstances. pic.twitter.com/mD8YMWuYRQ