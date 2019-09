La nueva CE entra en juego

Bruselas (EuroEFE).- La nueva Comisión Europea entra en juego. La futura presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, hará público este martes su equipo de gobierno. La gran novedad de la presentación no serán los nombres de los comisarios, que ya son públicos al tratarse de nominados por los Gobiernos de los Estados miembros, sino la cartera asignada a cada uno de ellos. Un juego de equilibrios entre países grandes y pequeños, la experiencia de los candidatos y las prioridades políticas de la propia presidenta.

Tras ser elegida en julio por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE y superar posteriormente el voto del Parlamento Europeo, la conservadora ha recibido durante el mes de agosto los nombres propuestos por los gobiernos y se ha entrevistado con ellos, paso previo a asignarles diferentes carteras para los próximos cinco años.

