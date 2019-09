El clima y la digitalización, prioridades de la Comisión "geopolítica", paritaria y equilibrada de Von der Leyen

Bruselas (EuroEFE).- Política exterior, lucha contra el cambio climático y economía digital. Son las tres áreas prioritarias de la futura Comisión Europea de Ursula von der Leyen, que pone el acento en el "estilo europeo" y echará a rodar el próximo 1 de noviembre con el equipo más paritario de la historia de la Unión Europea (UE),

"Este equipo va a dar forma al estilo europeo: vamos a tomar medidas audaces contra el cambio climático, construir nuestra asociación con los Estados Unidos, definir nuestras relaciones con una China más asertiva y ser vecinos fiables, por ejemplo con respecto a África. Este equipo tendrá que mostrarse firme en defensa de nuestros valores y normas de excelencia a nivel mundial. Quiero una Comisión liderada con decisión, claramente centrada en las cuestiones candentes y que dé respuestas. Quiero que sea una Comisión equilibrada, ágil y moderna. Este equipo, antes que nada, tiene que obtener la confianza del Parlamento. Mi Comisión será una Comisión geopolítica comprometida con las políticas sostenibles. Además, quiero que la Unión Europea sea la guardiana del multilateralismo, porque sabemos que somos más fuertes haciendo juntos lo que no podemos hacer solos", resumió Von der Leyen en una rueda de prensa en Bruselas.

Today I am grateful to present my well-balanced, agile and modern Commission that is led with determination, clearly focused on the issues at hand and provides answers. #EUstrivesformore pic.twitter.com/cF7SBxfhtp — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 10, 2019

Ocho vicepresidencias en una Comisión "geopolítica", de ellos tres "ejecutivos", con equilibrio de partidos

La estructura de la nueva Comisión cuenta con ocho vicepresidencias, que incluyen tres ejecutivas que vertebran las prioridades de la conservadora alemana.

El letón Valdis Dombrovskis estará a cargo de "una economía que funcione en pro de las personas" y repetirá también como comisario de servicios financieros; el holandés Frans Timmermans será el vicepresidente por un Pacto Verde Europeo y gestionará la política de acción por el clima; y la danesa Margrethe Vestager asumirá la vicepresidencia para una Europa adaptada a la era digital y repetirá como comisaria de Competencia.

Los cinco vicepresidentes restantes son el español Josep Borrell, cuyo puesto de alto representante de la UE para la Política Exterior ya acordaron los Estados miembros en julio; el eslovaco Maros Sefcovic (Relaciones Interinstitucionales y Previsión); la checa Vera Jourová (Valores y Transparencia); la croata Dubravka Suica (Democracia y Demografía) y el griego Margaritis Schinas (Protección del estilo de vida europeo).

La importante cartera de Economía recae en el ex primer ministro italiano Paolo Gentiloni, cuyo país ha estado durante meses enfrentado con Bruselas por su reiterado incumplimiento de los objetivos fiscales pactados y su elevada deuda pública.

Von der Leyen aseguró que confía en la amplia experiencia de Gentiloni y dijo que el italiano "sabe perfectamente cuáles son los asuntos importantes", al tiempo que descartó que la decisión final sobre un potencial procedimiento de infracción por la deuda italiana pudiera estar en manos de Gentiloni. "La decisión la toma el colegio de comisarios", aseguró.

Un veterano de Bruselas como comisario de Agricultura, el irlandés Phil Hogan, se lleva la cartera de Comercio, muy activa durante la pasada legislatura por la firma de varios tratados de libre comercio con terceros países y la gestión de las tensiones comerciales con Estados Unidos.

La elección del irlandés es particularmente simbólica, ya que una vez se produzca el "brexit" la Unión Europea (UE) tendrá que negociar una nueva relación comercial con el Reino Unido, un proceso en el que el propio Hogan tendrá un papel fundamental.

Von der Leyen aseguró que conoce a Hogan como un "negociador excelente y muy justo" y que ha gestionado "de forma brillante" la cartera de Agricultura, y confió en que la marcha británica de la UE, "si sucede", sea "no el final de algo sino el inicio de una relación futura" que espera sea "buena". Su antecesora en el cargo, Cecilia Malmström, le auguró "días difíciles" en una entrevista a Efe.

En cuanto al actual negociador europeo para el "brexit", Michel Barnier, Von der Leyen aseguró que debatirá con él una "prolongación" de su tarea porque valora su experiencia pasada en las negociaciones, aunque señaló que todo dependerá de la certidumbre sobre el proceso que haya el 1 de noviembre, el día después de la salida prevista del Reino Unido.

También relevantes son las carteras de Agricultura, que asume el polaco Janusz Wojciechowski; Interior, para la sueca Ylva Johansson, Justicia, que llevará el belga Didier Reynders; o Mercado Interior, para la francesa Sylvie Goulard, quien también asumirá competencias sobre Defensa y Espacio.

Con catorce hombres y trece mujeres, es una Comisión con una paridad casi perfecta en cuanto a género (con una comisaria dedicada exclusivamente a la tarea de Igualdad, la maltesa Helena Dalli), que cumple con la promesa que hizo Von der Leyen al Parlamento Europeo en julio.

El comisario más joven será el lituano Virginijus Sinkevicius, de 28 años, mientras que Josep Borrell, con 72, es el mayor en un equipo que tiene 55,8 años de media.

Próximos pasos: los exámenes en la Eurocámara

Los comisarios designados disponen ahora de tres semanas para preparar el "examen" al que les someterá el Parlamento Europeo antes de confirmar su cargo: una audiencia ante las comisiones parlamentarias de las temáticas de sus carteras que concluye con un informe vinculante sobre la validez de cada candidato.

La celebración de las audiencias se espera entre el 30 de septiembre y el 8 de octubre, y el voto final de la Eurocámara sobre el equipo al completo se producirá en la sesión plenaria del mes de octubre, a finales de ese mes, para que la nueva Comisión eche a andar el próximo 1 de noviembre.

En cuanquier caso, la primera valoración de los principales grupo políticos en la Eurocamara han sido positivas.

"Doy la bienvenida a esta nueva y equilibrada comisión", escibía el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, quien fue el candidato de su formación para liderar la Comisión Europea.

I welcome this well-balanced #newcommission of @vonderleyen. The @EPPGroup’s priority, and that of a strong team of @EPP candidate commissioners, is to bring Europe closer to the people and deliver a #BetterEurope in the interest of European citizens. pic.twitter.com/5ujlebFoYX — Manfred Weber (@ManfredWeber) September 10, 2019

También el Grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo mostraban su satisfacción por la presencia de diez comisarios de sus filas en la Comisión Von der Leyen.

Meet Team S&D! With our 10 Commissioners, we will be the largest political team and driving force in the next @EU_Commission pic.twitter.com/eu1spK0kQ7 — S&D Group (@TheProgressives) September 10, 2019



"Al emprender este viaje, debemos aprovechar al máximo todos nuestros puntos fuertes, talento y potencial. Debemos centrarnos en la igualdad y en crear oportunidades para todos, mujeres y hombres; ciudadanos del este, oeste, sur o norte; jóvenes o mayores. Debemos defender nuestros valores comunes y el Estado de Derecho. En los próximos cinco años, todas las instituciones europeas tenemos que trabajar juntas para disipar temores y crear oportunidades", subrayaba Von der Leyen al presentar al equipo que dirigirá los destinos de la UE en los próximos cinco años.

Por Laura Zornoza (edición: Catalina Guerrero)

