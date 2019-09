¿"Estilo de vida europeo"? polémica por la cartera del comisario Schinas

París/Bruselas (EuroEFE/EA.com).- El título de "comisario para la protección del estilo de vida europeo” para el griego Margaritis Schinas sigue levantando polvareda en París, Bruselas, y otras capitales comunitarias, desde las cuales algunas voces críticas cuestionan tanto la idoneidad de ese nombre como la existencia misma de un supuesto "estilo de vida europeo".

Es tal el rechazo que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, podría estar considerando un cambio inminente de nombre de esa cartera, que incluye las competencias en política migratoria.

No obstante, ante el aluvión de críticas, y para intentar aclarar qué entiende por "estilo de vida europeo", la próxima presidenta del ejecutivo de Bruselas lo quiso subrayar esta semana en un mensaje en la red social "Twitter", en la cual afirmó que, entre otros puntos, esa "forma de vivir europea" pasa por el "respeto de la dignidad humana, la libertad y la democracia (...)"

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Sira Rego, fue una de las voces más duras: “la Comisión debería empezar por aclarar a qué se refiere con modo de vida europeo y de qué hay que protegerlo. ¿El modo de vida europeo es dejar morir a miles de personas en el Mediterráneo?, ¿es financiar cárceles en Libia?, ¿es permitir que Marruecos siga asesinando a migrantes en su frontera?”, se ha preguntado, según informa la web de esa formación política.

Por su parte Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de Ciudadanos, escribió en Twitter que "la ciudadanía política se basa en la ley y la libertad" y consideró un "enorme error que una cartera de la CE se llame Proteger nuestro estilo de vida europeo. No hay un patrón único de ser europeo".

El eurodiputado Ernest Urtasun, de Catalunya en Comú, señaló en Twitter que "el título" de la cartera de Schinas "es totalmente inaceptable" y adelantó que Los Verdes europeos van a pedir "que sea modificado".

