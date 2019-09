Juncker y Johnson se ven este lunes para intentar desbloquear el "brexit"

Bruselas/Londres (EuroEFE).- El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, y el primer ministro británico, Boris Johnson, se verán las caras este lunes en Luxemburgo para discutir el "brexit". Será la primera ocasión en que ambos hablan en persona desde que Johnson asumió el cargo de primer ministro del Reino Unido el pasado mes de julio.

"La Unión Europea quiere trabajar de forma constructiva con el primer ministro Johnson y no habían tenido la oportunidad de reunirse aún", explicó la portavoz comunitaria Natasha Bertaud.

El encuentro tendrá lugar en Luxemburgo porque Juncker debe desplazarse posteriormente a Estrasburgo para participar en el pleno del Parlamento Europeo, que debatirá el miércoles sobre la salida británica de la Unión.

La reunión se producirá a mes y medio de la fecha en la que está prevista la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el próximo 31 de octubre, un calendario al que Johnson se ha comprometido haya o no un acuerdo que evite un divorcio duro.

En Luxemburgo, Johnson se reunirá también con el primer ministro de este país, Xavier Bettel, con quien se entrevistará sobre el "brexit".

Bruselas se ha mostrado abierta a debatir cualquier propuesta que presente Londres si respeta los principios negociadores de la UE, en particular con respecto a la salvaguardia para la isla de Irlanda, el principal punto caliente de las conversaciones ya que Johnson la rechaza de plano y la UE se niega a eliminarla del acuerdo.

La Comisión Europea, que lleva a cabo las negociaciones con el Reino Unido en nombre de los Estados miembros, no ha recibido aún ninguna propuesta escrita factible por parte del Gobierno británico.

¿Un régimen normativo diferente para Irlanda del Norte?

El Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte negó este viernes que vaya a rebajar sus exigencias sobre la salvaguarda irlandesa a fin de facilitar al Gobierno británico que llegue a un nuevo acuerdo con la Unión Europea (UE) para la salida del Reino Unido. Arlene Foster, su líder, desmintió en una noticia publicada por "The Times", que afirma que el partido aceptaría que, en ausencia de un eventual acuerdo comercial británico-comunitario, Irlanda del Norte tuviera un régimen normativo diferente al resto del Reino Unido, más alineado con el mercado único europeo.

UK must leave as one nation. We are keen to see a sensible deal but not one that divides the internal market of the UK. We will not support any arrangements that create a barrier to East West trade. Anonymous sources lead to nonsense stories. #frontpages