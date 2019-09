Buenos propósitos, pero magros avances tras el "cara a cara" Johnson-Juncker

Luxemburgo/Londres (EuroEFE) .- Buenas palabras, pero pocos resultados tangibles. Así podría resumirse el encuentro de este lunes entre el presidente en funciones de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el primer ministro británico, Boris Johnson.

A pesar de que acordaron "intensificar" los contactos bilaterales, el luxemburgués aseguró que el líder "tory" "no ha presentado todavía" una propuesta para evitar una frontera dura en la isla de Irlanda, uno de los puntos más controvertidos del "brexit", a falta de pocas semanas para alcanzar el plazo del 31 de octubre, cuando, si no hay acuerdo, podría llegar un "divorcio duro" del Reino Unido con la Unión Europea (UE).

Por otro lado, Johnson insistió en uno de sus credos más repetidos en las últimas semanas: no tienen intención de pedir una prórroga a Bruselas.

Juncker señaló tras un almuerzo de trabajo con Johnson que "es responsabilidad del Reino Unido presentar las soluciones legalmente operacionales, que sean compatibles con el acuerdo de retirada" del país de la UE, según un comunicado de la Comisión.



"Esas propuestas todavía no se han hecho", según la nota.

El objetivo de la reunión, que tuvo lugar en un céntrico restaurante de Luxemburgo y en la que también participó el negociador europeo para el "brexit", Michel Barnier, fue "tomar nota de las actuales conversaciones técnicas entre la UE y el Reino Unido y debatir los próximos pasos".



El presidente del Ejecutivo comunitario recordó que es Londres el que debe dar el paso de proponer "soluciones" y subrayó la "voluntad y apertura" de la Comisión a examinar si esas propuestas cumplen con los objetivos de la salvaguarda", es decir, si permiten evitar una frontera dura.



Tras la reunión, La Comisión indicó que seguirá disponible para trabajar todo el tiempo necesario (literalmente, "24 horas/7 días") y añadió que la cumbre europea de los próximos 17 y 18 de octubre será "un importante hito en el proceso".



Los 27 Estados miembros (salvo el Reino Unido) "seguirán unidos", añade el comunicado.

Intensificar las conversaciones

Johnson y Juncker llegaron a un acuerdo este lunes en la necesidad de "intensificar" las conversaciones del "brexit", informó Downing Street.



El jefe del Gobierno conservador reiteró, no obstante, que no pedirá una prórroga de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, prevista para el próximo 31 de octubre, señaló un portavoz del despacho oficial del "premier".



La oposición política consiguió la semana pasada tramitar una ley que conmina al Gobierno británico a solicitar un retraso del "divorcio" de la UE si no hay un pacto para el 19 de octubre.



Johnson y Juncker "acordaron la necesidad de intensificar las conversaciones y que las reuniones pronto tengan lugar a diario", señaló el portavoz.

Evitar una frontera física entre las dos irlandas

También se pusieron de acuerdo en que las conversaciones se desarrollen a nivel político entre el negociador del "brexit" de la UE, Michel Barnier, y el ministro para la salida del Reino Unido de la UE, Steve Barclay, añadió la fuente.



Durante el encuentro de este lunes, el primer ministro insistió en su compromiso con el proceso de paz en Irlanda del Norte y su determinación a alcanzar un acuerdo con la UE sin la polémica salvaguarda relativa a la provincia británica.



Esa cláusula de seguridad tiene como objetivo evitar una frontera física entre las dos Irlandas después del "brexit" y está pensada para que Irlanda del Norte quede alineada a las normas comunitarias si Londres y Dublín no llegan a un acuerdo sobre la futura relación comercial después de un periodo de transición.



"El primer ministro también reiteró que no pediría una prórroga y que sacaría al Reino Unido de la UE el 31 de octubre", añadió la nota del portavoz de Downing Street.



Johnson, que llegó al poder el pasado julio, ha dispuesto la suspensión temporal del Parlamento británico hasta el 14 de octubre, cuando espera presentar un nueva agenda legislativa del Gobierno.



Los partidos de la oposición manifestaron su rechazo a esa decisión por considerar que la Cámara de los Comunes no tendrá tiempo suficiente para debatir el "brexit".

"Optimismo moderado" de Johnson

En declaraciones posteriores a la cadena BBC, Johnson dijo que las críticas contra su suspensión del Parlamento son "una tontería", puesto que los diputados podrán examinar su plan antes del Consejo Europeo de los días 17 y 18 de octubre.



Sobre su reunión en Luxemburgo, el líder conservador, que no se quedó para una rueda de prensa porque había ruidosos manifestantes anti-"brexit", afirmó que la UE está "harta" del proceso de salida del bloque y de los "interminables retrasos", y desea "desarrollar una nueva relación con el Reino Unido".



Johnson se mostró de nuevo "moderadamente optimista" sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo de salida, pero insistió en que esto requiere que Bruselas acceda a cambiar la polémica salvaguarda para proteger la frontera en la isla de Irlanda.



En este sentido, sostuvo que hay "varias ideas" sobre la mesa para permitir que el Reino Unido al completo salga de la UE y al mismo tiempo preservar la integridad del mercado único europeo, la economía de la isla y el proceso de paz norirlandés.



Sin embargo, al término del almuerzo de trabajo, Juncker alertó de que el Reino Unido aún no ha hecho ninguna propuesta concreta, si bien Bruselas sigue lista para estudiar "soluciones".

Por Marta Borrás y Viviana García /Luxemburgo/Londres (Edición: F.Heller)

Para saber más:

► ¿Puede Londres hallar alternativas a la salvaguarda irlandesa?