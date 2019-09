¿Fue legal la decisión de Jonhson de suspender el Parlamento británico?

Londres (EuroEFE).- ¿Fue legal suspender el Parlamento británico? La respuesta la dará el Tribunal Supremo británico, máxima instancia judicial, que empieza este martes a evaluar dos recursos sobre la suspensión del Parlamento a fin de determinar si fue legal o no esa decisión tomada por el Gobierno de Boris Johnson.

Once jueces del Supremo serán los encargados de escuchar durante tres días los alegatos de las partes sobre la controvertida suspensión parlamentaria, que se mantendrá hasta el próximo 14 de octubre, días antes del "brexit", el 31 de octubre.

A reminder that the Brexit-related judicial review cases which are taking place at the UK Supreme Court tomorrow, can be viewed live via our website. More information about the case and how to watch is available here: https://t.co/rxKkhkPf1a