Estrasburgo respalda a Lagarde como presidenta del BCE

Estrasburgo (Francia) /EuroEFE).- El pleno del Parlamento Europeo dio este martes el visto bueno a la candidatura de la francesa Christine Lagarde para presidir el Banco Central Europeo (BCE), una vez concluya el mandato del italiano Mario Draghi el próximo 31 de octubre.



En un voto no vinculante, los eurodiputados respaldaron por 394 votos a favor, 206 en contra y 49 abstenciones la candidatura de Lagarde, exdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional y exministra francesa de Economía.



Lagarde fue escogida en julio por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE para presidir el BCE a partir del próximo 1 de noviembre.



Aunque tanto la Eurocámara como el propio BCE deben pronunciarse sobre los nombramientos de los miembros del directorio ejecutivo del emisor, su apoyo no es imprescindible para que asuman el cargo quienes hayan sido designados por los Estados miembros.



Lagarde ya había superado una audiencia ante la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara el pasado 4 de septiembre, quien validó su candidatura con 37 votos a favor, 11 en contra y 4 abstenciones en una votación no vinculante tras casi tres horas de debate con ella.



La decisión final que colocará a Lagarde a la cabeza del emisor de la eurozona la tomarán los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre europea de octubre.

@Europarl_EN has recommended Christine @Lagarde as the next ECB President. The European Council is expected to formally appoint Ms Lagarde in October. pic.twitter.com/XSVEKkwP4U