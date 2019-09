Estrasburgo pide concreción y no sólo buenas palabras ante la cumbre climática de la ONU

Estrasburgo (Francia)/(EuroEFE).- El pleno del Parlamento Europeo (PE) reclamó este martes a la Unión Europea (UE) que pase a la acción en sus compromisos climáticos y lleve la batuta en la próxima Cumbre de Acción Climática organizada por Naciones Unidas en Nueva York, que se celebrará la próxima semana.



En un debate en el pleno de la Eurocámara, los eurodiputados de los grupos políticos mayoritarios coincidieron en pedir a la UE que actúe con rapidez y liderazgo ante una cuestión que tildaron de "emergencia presente" y que va "más allá de la ideología".



El eurodiputado socialista español Javi López subrayó que el encuentro de Naciones Unidas en Nueva York debe "servir sobre todo para pasar de la retórica a la acción" después de que, tras la firma del Acuerdo de París en 2015, se hayan registrado los cuatro años más cálidos de la historia.



López insistió en exigir liderazgo en este ámbito a la UE, quien, dijo, "puede y debe" ejercer este papel prominente en la transición ecológica, la descarbonización de la economía y la reducción de emisiones contaminantes.

El cambio climático no es cuestión de ideología



"Tenemos que ser conscientes de que hoy en el mundo global solo la UE puede liderar este proceso de cambio. Podemos y debemos hacerlo", coincidió la eurodiputada de Ciudadanos Soraya Rodríguez, quien añadió que si no se actúa ahora "tomando decisiones sin precedentes" se habrá perdido la oportunidad de hacerlo.



La convocatoria para la cumbre de la ONU llega, dijo la eurodiputada naranja, "en un momento fundamental, a un año de que los firmantes del Acuerdo de París tengan que presentar sus compromisos nacionales concretos de descarbonización".



"El cambio climático no es una cuestión de ideología, sino de supervivencia", apuntó Rodríguez.



La eurodiputada del Partido Popular Europeo Mairead McGuinness reclamó por su parte una mayor presión ante las Naciones Unidas para impulsar el multilateralismo, que consideró "crucial" para resolver la crisis climática.

