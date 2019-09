El calendario de los exámenes a los comisarios

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- El ministro español de Exteriores en funciones, Josep Borrell, acudirá el próximo 7 de octubre a Bruselas para su audiencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, que debe superar para asumir el cargo de alto representante europeo para la Política Exterior.

La Conferencia de Presidentes de la Eurocámara dio este jueves el visto bueno al horario de las audiencias parlamentarias a las que acudirán los 26 comisarios designados por la presidenta electa de la Comisión, Ursula von der Leyen, y de las que deben obtener el visto bueno antes de que eche a andar el nuevo Ejecutivo comunitario.

Borrell, junto al resto de vicepresidentes, será de los últimos en pasar el examen de la Eurocámara y su audiencia durará unas tres horas.

La evaluación de cada audiencia no es vinculante por sí sola, pero el pleno del Parlamento Europeo debe dar luz verde al equipo al completo en su próxima sesión plenaria, a finales de octubre, por lo que habitualmente un dictamen negativo lleva al afectado a retirar su candidatura para no perjudicar la viabilidad del conjunto.

En ese caso, el país cuyo comisario se retira debe proponer otro candidato, ya que la Comisión cuenta con un miembro por cada país de la UE (sin contar al Reino Unido, que no ha nominado a nadie por su próxima marcha del bloque comunitario).

Entre otros miembros relevantes del futuro Ejecutivo, el comisario designado de Economía, Paolo Gentiloni, comparecerá el 3 de octubre; el de Comercio, Phil Hogan, el 30 de septiembre; y el de Justicia, Didier Reynders, y la de Mercado Interior, Sylvie Goulard, lo harán el 2 de octubre.

El holandés Frans Timmermans, la danesa Margrethe Vestager y el letón Valdis Dombrovskis, los tres vicepresidentes ejecutivos de Von der Leyen, cerrarán la ronda de audiencias el martes, 8 de octubre.

Von der Leyen, abierta a cambios en los polémicos títulos de su equipo

Ursula von der Leyen está dispuesta a cambiar los polémicos títulos de los cargos de algunos de sus comisarios si los grupos de la Eurocámara llegan a un consenso sobre las modificaciones.

Así se lo ha transmitido este jueves la propia Von der Leyen a los presidentes de los grupos políticos en una reunión de la Conferencia de Presidentes del Parlamento en la que ha participado, a menos de dos semanas de que comiencen las audiencias de confirmación de los comisarios de la nueva legislatura.

El líder de Renovar Europa, el liberal Dacian Ciolos, dijo a la prensa a la salida de esta reunión que habían pedido a la presidenta electa aclaraciones sobre el alcance y la denominación de ciertas carteras de cara a la preparación de las audiencias.

Según Ciolos, Von der Leyen les prometió "reflexionar y hacer ajustes" donde haya "una mayoría de puntos de vista, un consenso sobre cambios que sean necesarios" entre los grupos políticos.

La cartera denominada "Protegiendo nuestro estilo de vida europeo", que asumiría el griego Margaritis Schinas, ha causado polémica al conocerse que llevaría asociadas responsabilidades en materia migratoria.

El grupo socialdemócrata en la Eurocámara comunicó este jueves por carta a la presidenta electa que no apoyarán al conjunto de su Comisión "si su estructura vincula erróneamente el concepto de la protección del estilo de vida europeo con la inmigración y la seguridad" y dejando fuera el Estado de derecho, la democracia, la inclusión y la solidaridad.

"El enfoque que ha propuesto puede relacionarse con las narrativas de extrema derecha, xenofóbicas y antiinmigratorias que consideramos peligrosas y contrarias a los valores fundacionales de la Unión", escribió la presidenta del grupo, Iratxe García, en la carta a Von der Leyen.

Today I sent this letter to @vonderleyen demanding further clarification on the structure of the new Commission, appropriate funding and controversial job titles for commissioners. pic.twitter.com/JZ4BLRWqD3