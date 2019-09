Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) ha recibido "documentos" del Reino Unido con ideas para evitar una frontera física en Irlanda, cuestión que amenaza con provocar un "brexit" sin acuerdo porque Londres rechaza la solución de emergencia incluida en el pacto negociado con la Unión Europea. Este viernes se reúnen el negociador jefe de la UE para la retirada británica, Michel Barnier, y el ministro del Reino Unido para el "brexit", Stephen Barclay. Se aceleran las negociaciones en la "contrarreloj" del "brexit".

"Con respecto a propuestas escritas, lo que puedo confirmar es que hemos recibido documentos del Reino Unido y, sobre esta base, tendremos discusiones técnicas sobre algunos aspectos relativos a aduanas, bienes manufacturados y normas sanitarias y fitosanitarias", declaró este jueves la portavoz del Ejecutivo comunitario Mina Andreeva durante la rueda de prensa diaria de la institución.

El acuerdo de retirada negociado entre Londres y Bruselas aún no ha sido aprobado en el Parlamento de Westminster porque numerosos diputados británicos se oponen a la salvaguarda incluida en ese documento y que pretende evitar una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte.

Esa solución de emergencia contempla que Irlanda del Norte quede alineada con las normas comunitarias si Londres y la UE no llegan a un acuerdo sobre la futura relación comercial después de un periodo de transición, una situación inaceptable para numerosos políticos del Reino Unido, entre ellos, el recientemente elegido primer ministro, Boris Johnson.

En ese contexto, la Unión Europea ha insistido en que Londres presente propuestas alternativas que eviten la aparición de una frontera física en Irlanda.

Preguntada por si los "documentos" que el Reino Unido ha enviado a Bruselas son las "propuestas" que el club comunitario esperaba, la portavoz insistió en que son "documentos".

"Hasta que los hayamos analizado en detalle no los caracterizaré más allá de decir que son documentos", subrayó.

Fuentes británicas señalaron que en las últimas semanas se han mantenido discusiones "detalladas" con el equipo negociador de la UE y que ahora "se han compartido por escrito una serie de documentos oficiosos técnicos y confidenciales que reflejan las ideas que el Reino Unido ha estado planteando".

"Presentaremos soluciones formales por escrito cuando estemos preparados, no de acuerdo con una fecha límite artificial, y cuando la UE tenga claro que se comprometerá de forma constructiva sobre ellas como una sustitución de la salvaguarda", añadieron.

La portavoz de la Comisión también informó de que el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, y el "premier" británico, Boris Johnson, hablaron el miércoles por teléfono, tras su encuentro del lunes en Luxemburgo y después del debate sobre el "brexit" este miércoles en el pleno de la Eurocámara.

"Juncker reiteró lo que dijo en el Parlamento Europeo ayer, principalmente, que un acuerdo es deseable y aún posible", comentó Andreeva, a pesar de que la salida del Reino Unido está fijada para el próximo 31 de octubre.

Juncker transmitió a Johnson que su reunión del lunes fue "amistosa, constructiva y, en parte, positiva", según trascendió tras la reunión.

La portavoz también recalcó que "todos los días cuentan" para lograr un acuerdo.

"Para preparar de forma adecuada una cumbre europea, cuanto antes hagamos progresos, mejor", apuntó, y dijo, en cualquier caso, que los Veintisiete están "totalmente preparados" para un "brexit" duro.

Stephen Barclay urge en Madrid a un acuerdo sin salvaguarda irlandesa

El ministro británico para el "brexit", Stephen Barclay, urgió este jueves en Madrid a un acuerdo con la UE sobre el "brexit" y sugirió la posibilidad de negociar la "salvaguarda irlandesa" después del próximo 31 de octubre, para facilitar un acuerdo final sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

"¿Por qué arriesgarnos materializando algo el 31 de octubre cuando podemos trabajar hasta diciembre de 2020?", se preguntó Barclay durante un desayuno informativo celebrado en Madrid. "Ahora no podremos llegar a un acuerdo si continúa la salvaguarda", señaló.

La llamada "salvaguarda irlandesa" es una cláusula del acuerdo negociado entre el gobierno de la ex primera ministra británica Theresa May y la UE según la cual Irlanda del Norte seguiría en el mercado interior hasta que no haya un acuerdo sobre la relación futura entre la UE y el Reino Unido.

"Necesitamos una solución ingeniosa. Si hay salvaguarda ahora no podremos llegar al acuerdo. Eso no lo podemos cumplir y nos movemos en una zona sin salida", reiteró Barclay, quien quiso dejar en Madrid un mensaje claro: "El Reino Unido quiere un acuerdo, pero queda poco tiempo".

Sigue en Londres el examen del Tribunal Supremo

El ex primer ministro John Major se sumó este jueves a las protestas contra Boris Johnson por cerrar el Parlamento al acusarlo de no decir la verdad y de tener motivos políticos, para impedir que el Legislativo pudiera interferir en el "brexit".

La opinión de Major fue presentada en el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial británica, que desde el martes examina dos recursos relacionados con el cierre de las sesiones legislativas -del 10 de septiembre hasta el 14 de octubre- dispuesto por Johnson tras el permiso formal de la reina Isabel II, la jefa de Estado.

El primer ministro, que llegó al poder el pasado julio tras la dimisión de Theresa May, justificó la medida con la necesidad de presentar una nueva agenda del Gobierno el 14 de octubre.

Las dos apelaciones sobre las que once jueces del Supremo deberán pronunciarse corresponden a dictámenes distintos sobre la legalidad del cierre, ya que uno -de la Corte de Apelaciones de Escocia- lo calificó de ilegal y el otro -del Tribunal Superior de Londres- no.

Major, una de las partes del recurso inglés, dio a conocer su posición contraria al bloqueo legislativo a través de su abogado, Edward Garnier, en el tercero y último día de las vistas judiciales.

Los once jueces del Supremo, en Londres, han escuchado los distintos alegatos de las partes, pero se espera que el fallo -que será por mayoría- se dé a conocer en los próximos días.

El Gobierno decidió apelar ante el Supremo después de que la corte escocesa diera la razón a una querella interpuesta por más de 70 políticos, entre ellos la líder del Partido Liberal Demócrata, Jo Swinson, y "The Good Law Project", un grupo contrario al "brexit".

El otro recurso, el de Inglaterra, fue presentado por la empresaria Ginna Miller, con el respaldo de Major, tras el dictamen del Superior a favor del Gobierno de Boris Johnson.

Antes de que el Parlamento quedase suspendido, los diputados consiguieron tramitar una ley que obliga a Johnson a solicitar una prórroga del "brexit" a la Unión Europea si no consigue un acuerdo el 19 de octubre, algo que el "premier" ha dejado claro que no hará.

En ese sentido, el abogado de Major dijo que, si el Parlamento estuviera en sesiones, hubiera posiblemente tomado algún tipo de medida legislativa para autorizar a que fuese otra persona, en vez del primer ministro, la que comunicase la prórroga a la UE.

El antiguo jefe del Gobierno entregó una declaración en la que manifestó su descontento con los pasos tomados por Johnson.

"He sido parte del Parlamento durante más de 20 años, tanto como diputado como ministro del Gobierno (...) y, por supuesto, he sido primer ministro durante casi siete años y estoy orgulloso de haber estado en la Cámara de los Comunes", escribió Major.

"Siento una gran admiración por nuestro Parlamento y soy un ferviente defensor de sus derechos y obligaciones. No puedo quedarme con los brazos cruzados".

Con informaciones de Madrid, Bruselas y Londres (Edición: Luis Alonso)

