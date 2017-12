Bruselas acuerda renovar el glifosato otros cinco años

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) ha alcanzado un acuerdo para renovar por cinco años más la licencia del herbicida glifosato, con el voto favorable de 18 países, nueve en contra y una abstención, una decisión que la Comisión Europea (CE) adoptará antes del 15 de diciembre.

Según informaron fuentes comunitarias, los expertos del comité de apelación de la CE emitieron así "una opinión favorable" con mayoría cualificada sobre la propuesta de la CE.

La falta de acuerdo entre los países el pasado 9 de noviembre obligó a convocar este lunes una reunión de este comité, un escalón superior en los procedimientos de decisión al que se recurre cuando no se logra un acuerdo en el comité ordinario.



Tras conocerse el resultado del voto, el comisario de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, afirmó que este resultado expresa "responsabilidad colectiva".



"El voto de hoy muestra que, cuando todos queremos, somos capaces de compartir y aceptar nuestra responsabilidad colectiva en la toma de decisiones", subrayó.

Today's vote shows that when we all want and put effort in it, we are able to accept and to share our collective responsibility in decision making.#glyphosate