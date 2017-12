España logra suavizar a un 12% el recorte de la cuota de merluza en el caladero sur

Bruselas (EuroEFE).- España logró este miércoles suavizar el recorte de la cuota de merluza en el caladero sur propuesto inicialmente por la Comisión Europea (CE) para el año 2018, que planteaba un recorte general del 30 %, a un 12 %, explicó la ministra de Agricultura y Pesca, Isabel García Tejerina.

Los ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) han logrado alcanzar un acuerdo, por unanimidad, sobre el reparto anual de los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y las cuotas pesqueras en aguas de Atlántico y el mar del Norte para 2018, tras casi veintidós horas de negociaciones en Bruselas.

NEW #AgriFish @EUCouncil: EU Ministers agree on fishing catch limits in the Atlantic and #NorthSea for 2018, 53 stocks with catch limits (TACs) to Maximum Sustainable Yield (MSY) levels in 2018, 9 more than in 2017 https://t.co/rbVyUEeydZ pic.twitter.com/qBMoNCGQZj