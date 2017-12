La UE aprueba la reforma intermedia de la PAC que reconoce las dehesas

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) ha aprobado la reforma intermedia de la Política Agrícola Común (PAC), el llamado "reglamento Ómnibus", que plantea una serie de "mejoras técnicas" en materia de pagos directos, desarrollo rural y organización común de mercado, y reconoce la particularidad de las dehesas.

El comisario de Agricultura, Phil Hogan, ha explicado a Efe que los agricultores y ganaderos españoles que producen en los también llamados pastos leñosos "pueden estar seguros de que tendrán el apoyo financiero de la UE" y el Gobierno español "puede tener más certidumbre legal".

"Ahora hay una clarificación dada legalmente para que los agricultores puedan mantener sus pagos básicos para áreas de vegetación arbustiva que han tenido dificultades para interpretar la legislación vigente", ha asegurado.

I welcome today's vote in @Europarl_EN to approve the #Omnibus regulation. This paves the way for a series of significant simplification measures (effective 1 Jan 2018), which will make the lives of farmers and other CAP beneficiaries easier.