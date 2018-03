La UE y Marruecos "preservarán" su cooperación pesquera y renegociarán un pacto

Bruselas/Rabat (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) y Marruecos expresaron este martes su voluntad de "preservar su cooperación en materia pesquera" y "negociar los instrumentos necesarios" de cara a la renovación del protocolo del acuerdo pesquero, sin precisar cómo abordarán la cuestión de las aguas adyacentes al Sáhara Occidental.

"Las dos partes siguen determinadas a preservar su cooperación en el ámbito pesquero. En este sentido, expresan su voluntad de negociar los instrumentos necesarios relativos a la asociación pesquera", afirmaron en una declaración conjunta la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, y el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita.

En el comunicado, ambas partes expresan la "riqueza y la vitalidad de las relaciones entre la UE y Marruecos y su plena voluntad de desarrollarlas de manera continua en todos los ámbitos de interés mutuo".

Sin mencionar directamente al Sahara Occidental, el comunicado añade que "las dos partes reafirman su apoyo al proceso de Naciones Unidas y apoyan los esfuerzos de su secretario general para lograr una solución política definitiva".

#UE et #Maroc confirment leur attachement au partenariat stratégique entre le Maroc et l'UE et leur détermination à le préserver et à le renforcer.

Déclaration conjointe de @federicamog et Nasser Bourita @MarocDiplomatie

https://t.co/d0MdFl6U4P European External Action Service - EEAS (@eu_eeas) 27 de febrero de 2018





La ONU estableció en 1991 una misión en el Sahara Occidental (Minurso) con el fin de facilitar un referéndum sobre el estatus de la excolonia española.

Sin embargo, las discusiones llevan años bloqueadas, pues Marruecos presentó una propuesta de autonomía para la zona y considera que esa debe ser la base del proceso, mientras que el movimiento independentista Frente Polisario insiste en la necesidad de convocar cuanto antes ese referéndum.

La Justicia europea dicta que el acuerdo de pesca de la UE con Marruecos no se aplica al Sahara Occidental

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró este martes "válido" el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos, pero consideró que no es aplicable al Sahara occidental ni a sus aguas occidentales.

Los jueces europeos señalaron que "habida cuenta de que el territorio del Sahara occidental no forma parte del territorio del Reino de Marruecos, las aguas adyacentes al territorio del Sahara occidental no están comprendidas en la zona de pesca marroquí, objeto del acuerdo de pesca".

#CJ : l’accord de pêche UE/Maroc est valide du fait qu’il ne s’applique pas au Sahara occidental et aux eaux y adjacentes https://t.co/mgbSrzXMp1 EU Court of Justice (@EUCourtPress) 27 de febrero de 2018

Según la sentencia, aunque el protocolo que acompaña al acuerdo pesquero no contiene ninguna disposición sobre el ámbito territorial de aplicación, si utiliza la expresión "zona de pesca marroquí" que se define como "las aguas bajo soberanía o jurisdicción del Reino de Marruecos".

El Tribunal de Justicia deduce de ello que la "zona de pesca marroquí" de que habla el protocolo no incluye las aguas adyacentes al territorio del Sáhara Occidental.

Por tanto, declara que "dado que ni el acuerdo de pesca ni el protocolo que lo acompaña son de aplicación a las aguas adyacentes al territorio del Sáhara Occidental, los actos de la Unión que se refieren a su celebración y aplicación son válidos".

La Corte no sigue el críterio del abogado general

La corte no siguió en esta ocasión el criterio del abogado general, que el pasado enero pidió al Tribunal de Justicia de la UE que declarara ilegal el pacto al aplicarse al Sáhara occidental y sus aguas adyacentes.

El acuerdo pesquero vigente entre la Unión y Marruecos, de 2006, ha sido renovado en dos ocasiones, la última en 2013.

Hace unas semanas los países de la UE dieron a la CE el mandato de renovar el protocolo, que caducará el próximo 14 de julio.

La UE y Marruecos celebraron en 1996 un acuerdo de asociación, diez años después un acuerdo de pesca y en 2012 un acuerdo de liberalización en materia de productos agrícolas, agrícolas transformados, pescado y productos de la pesca.

El Tribunal de Justicia de la UE dictaminó en diciembre de 2016 que los acuerdos de asociación y de liberalización entre las partes no se aplicaban al Sáhara Occidental. No obstante, la corte no se pronunció sobre la validez del acuerdo de pesca.

La sentencia de este martes se refiere a una denuncia planteada con motivo del acuerdo pesquero ante el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y País de Gales por Western Sahara Campaign, una organización de voluntariado en el Reino Unido cuyo objetivo es promover el reconocimiento del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui.

Según esa organización, las autoridades británicas actúan ilegalmente cuando aplican dicho acuerdo y, concretamente, cuando dan un trato arancelario preferente a los productos originarios del Sáhara Occidental que van certificados como productos originarios del reino de Marruecos.

La misma organización puso además en tela de juicio que las autoridades británicas tengan la posibilidad de otorgar licencias para pescar en las aguas adyacentes al Sáhara Occidental.

Marruecos permitirá a los barcos seguir faenando y minimiza fallo corte de UE

Por su parte, el Gobierno de Marruecos minimizó la gravedad del fallo emitido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) al asegurar que "no refuta la capacidad de Marruecos para negociar un acuerdo incluso en las aguas del sur", en referencia a las del Sáhara Occidental.

Así se expresó el ministro de Agricultura, Aziz Ajanuch, en una breve declaración ante la prensa poco después de celebrar una reunión de urgencia con el ministro de Exteriores, Naser Burita, antes de añadir que los barcos europeos podrán seguir faenando "hasta la caducidad del acuerdo actual", que expira el mes de julio.

"Estamos en plazos razonables para empezar las futuras negociaciones (de renovación del acuerdo)", añadió el titular de Agricultura, uno de los "pesos pesados" del Gobierno marroquí y amigo personal del rey Mohamed VI.

En adelante, "habrá que adaptar las herramientas (legales) para estar en consonancia con la Corte europea", precisó Ajanuch, que restó así importancia a un fallo que en un primer momento fue interpretado generalmente como claramente contrario a los intereses marroquíes.

Ajanuch quiso destacar que el fallo de la corte europea "no ha dado ningún papel al Frente Polisario en este asunto ni ha seguido la opinión del abogado general de la UE para prohibir la pesca".

Por Marta Borrás y Javier Otazu (edición: Catalina Guerrero)

Para saber más:

► Sentencia del TJEU sobre el acuerdo pesquero de la UE con Marruecos

► El acuerdo de pesca de la UE y Marruecos no es válido por afectar al Sáhara Occidental, según el abogado del TJUE

► Conclusiones del Abogado General en el asunto sobre The Queen y Western Sahara Campaign