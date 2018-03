Cautela en Madrid, Bruselas y Rabat tras la sentencia sobre el pacto pesquero

Madrid/Bruselas, Rabat (EuroEFE).- El Gobierno español, las autonomías, la Comisión Europea (CE) y las autoridades de Rabat han reaccionado con cautela a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre el acuerdo de pesca con Marruecos, que suscita incertidumbre y preocupación en la flota afectada.

El Tribunal de la Unión Europea (UE), con sede en Luxemburgo, ha validado este martes el convenio pesquero y ha considerado que no es aplicable al Sáhara Occidental ni a sus aguas adyacentes, lo que supone que los buques comunitarios no deberían faenar en esa zona en el marco del pacto.

Los jueces comunitarios no han seguido las conclusiones del abogado general de la UE Melchior Wathelet, que en enero recomendó declarar inválido el convenio, lo que levantó temores sobre la sentencia de este martes.

El fallo del Tribunal evita una crisis diplomática inmediata, pero su mención al Sáhara abre interrogantes en el sector español y en los 50 barcos -de Andalucía, Galicia y Canarias- que operan en aguas marroquíes.

El acuerdo caduca en julio

El acuerdo, que ofrece 90 licencias a la flota española, caduca en julio y ambas partes han iniciado los contactos para renovarlo.

Europeos y marroquíes han expresado su voluntad de "preservar su cooperación" y "negociar los instrumentos necesarios" para renovar el convenio, según una declaración conjunta de la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, y el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita.

