España es el país con más cerdos de la UE, con 30 millones

Bruselas (EuroEFE).- España es, con 30,1 millones de cerdos, el país con más ganado porcino de la Unión Europea (UE), seguido de Alemania (27,6 millones), Francia (13,1 millones), Holanda (12,3 millones) y Polonia (11,9 millones), según informó este viernes la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

Los cerdos representan la categoría de ganado más grande de la UE, con una población de alrededor de 150 millones en el conjunto de las explotaciones agrícolas comunitarias, por delante del ganado bovino (89 millones de cabezas).

Según Eurostat, el número de cerdos en Dinamarca duplica al de su población, con 215 cabezas por 100 habitantes, siendo éste el único país de la UE donde se da esta circunstancia.

