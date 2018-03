Reino Unido podrá negociar acuerdos de pesca tras el pacto de transición del "brexit"

Londres (EuroEFE).- La primera ministra británica, Theresa May, explicó este martes a su Gobierno que Londres podrá negociar acuerdos de pesca tras el pacto alcanzado con Bruselas sobre el periodo de transición que, agregó, supone "otro paso en el camino del 'brexit'", según informó Downing Street.

Bruselas y Londres alcanzaron ayer un acuerdo sobre el periodo de transición de unos dos años -hasta el 31 de diciembre de 2020- una vez que el Reino Unido abandone el bloque europeo en marzo de 2019.

"En diciembre de 2020 vamos a estar negociando oportunidades de pesca como tercer país y Estado costero independiente por primera vez en más de 40 años", dijo un portavoz oficial después de que May presidiera la reunión del Ejecutivo de los martes.

"Al marcharnos (de la UE), vamos a asumir el control de nuestras aguas y este período nos permitirá desarrollar acuerdos para la pesca, que pueden crear un sector pesquero británico más autosuficiente financieramente y más rentable", añadió.

Bruselas y Londres consideraron que el acuerdo de ayer es un "paso decisivo" en las negociaciones, si bien aún queda por resolver la frontera entre las dos Irlandas, ya que el objetivo es que ésta continúe siendo invisible para no perjudicar el proceso de paz.

El objetivo del período de transición es ayudar a empresas y ciudadanos a prepararse para la nueva relación que tendrá el Reino Unido con el bloque europeo.

Escocia acusa a Londres de "vender" la pesca

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha afirmado que el periodo de transición significa "vender" a la industria pesquera, que deberá seguir cumpliendo las cuotas europeas en lugar de recobrar competencias plenas.

En un mensaje de Twitter, Sturgeon señaló que el pacto supone "una venta masiva de la industria pesquera escocesa por parte de los tories".

"Las promesas que se les hicieron durante el referéndum de independencia de la Unión Europea se están rompiendo desde entonces, como muchos de nosotros advertimos que pasaría", apuntó Sturgeon.

This is shaping up to be a massive sellout of the Scottish fishing industry by the Tories. The promises that were made to them during #EUref and since are already being broken - as many of us warned they would be. https://t.co/TzPdwfFlQA